Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerinde! Yeni rakam ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerinde yuvarlama formülü

Emekli maaşlarına yapılan son zam sonrası, emeklilerin beklentileri tam olarak karşılanmazken, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkarılan bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı merak konusu oldu.

BAYRAM İKRAMİYELERİNDE YENİ RAKAMLAR GÜNDEMDE

Habertürk'te yer alan habere göre, Türkiye genelinde 16.5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesiyle ilgili hükümetin, yılbaşında yapılan maaş artışı oranında bir artış yapmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Bilindiği üzere, yılbaşında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltilmişti.



Bu zam oranının bayram ikramiyelerine de yansıtılması halinde, geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak ödenen ikramiyeye yaklaşık 472.5 TL’lik bir artış yapılması öngörülüyor. Bu artışın yuvarlanarak 500 TL’ye tamamlanması bekleniyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, emekliler bu yıl 3 bin 500 TL bayram ikramiyesi alacak.

BÜTÇEYE ETKİSİ NE KADAR OLACAK?

Emekli sayısının 16.5 milyon olduğu düşünüldüğünde, 500 TL’lik bir artış için yaklaşık 8 milyar 250 milyon TL’lik ek kaynak gerekiyor. İki bayram boyunca yapılacak toplam ödeme ise 16 milyar 500 milyon TL’ye ulaşıyor. Ancak hükümetin bütçede bayram ikramiyeleri için özel bir kaynak ayırmadığı belirtiliyor. Eğer ikramiyeler 3 bin 500 TL’ye yükselirse, iki bayram için toplam ödeme miktarı 115 milyar 500 milyon TL’yi bulacak. Şu an için kesin bir karar alınmasa da, emekliler bayram öncesinde müjdeli bir haber bekliyor.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden, ikramiyelerin 24-28 Mart arasında yatırılması bekleniyor.



Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.