Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları

03 Şubat 2025 16:34 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:35

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliler, bayram ikramiyelerinde bir artış olup olmayacağını merak ediyor. Eğer emekli maaşlarına yapılan zam oranı (%15,75) ikramiyelere de yansıtılırsa, ikramiye tutarı 3.472 liraya çıkabilir. Peki, farklı zam senaryolarında ikramiye ne kadar olabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...

SSK, Bağkur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Uzman isim emekli bayram ikramiyesi için net rakam verdi

SSK, Bağkur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Uzman isim emekli bayram ikramiyesi için net rakam verdi

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen bayram ikramiyesi, 2018 yılında bin lira olarak uygulanmaya başlanmış, 2021’de bin 100 liraya, 2023’te ise 2 bin liraya yükseltilmişti. 2024 yılı itibarıyla ise yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin lira seviyesine çıkarıldı.

Önümüzdeki dönemde ikramiyelere yeni bir artış yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Habertürk'te yer alan habere göre, ikramiye tutarı 3 bin 472 liraya kadar çıkabilirken, en az 3 bin 500 lira olması gerektiği yönünde değerlendirmeler de yapılıyor. Hatta bazı iddialar, bu rakamın 4 bin 500 liraya kadar ulaşabileceğini öne sürüyor.

BÜTÇE DENGELERİ VE ZAM İHTİMALİ

Ancak, konuya ilişkin hükümet kanadından net bir çalışma olmadığı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, yaklaşık 16 milyon 650 bin emekliye verilen 3 bin liralık mevcut ikramiyenin bütçeye 100 ila 110 milyar lira arasında bir maliyet oluşturduğunu ifade ediyor. Bu nedenle, herhangi bir artış durumunda bütçe dengelerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

RAMAZAN ÖNCESİ YENİ DÜZENLEME GÜNDEME GELEBİLİR

Ramazan ayının 1 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle, ikramiyelerin de önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Hükümetin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği, emeklilerin gözü kulağı yetkililerden gelecek açıklamalarda olacak.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden, ikramiyelerin 24-28 Mart arasında yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.