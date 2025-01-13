Emeklilerin hesabına 1.969 TL yatacak: Ocak ihtimali geriledi! Emekli maaşları için gözler şubat ayında

13 Ocak 2025 14:22 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:30

En düşük emekli maaşı düzenlemesini içeren yasa teklifi, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. En düşük taban aylık 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılacak. Ancak gelen kulis bilgilerine göre, düzenlemenin ocak maaşlarına yetişmeme ihtimali bulunuyor. 12 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler, bu ay zamlı maaşlarını alırken en düşük emekli maaş alan emekliler, 1.969 TL'lik farkı şubat ayında hesaplarında görecek.

SGK Torbası Meclis'te kabul edildi! İsa Karakaş tek tek yorumladı! Tüm emekli, çalışan ve işverenleri ilgilendiriyor

SGK Torbası Meclis'te kabul edildi! İsa Karakaş tek tek yorumladı! Tüm emekli, çalışan ve işverenleri ilgilendiriyor

En düşük emekli​ maaşı alanlar zamlı maaşların yatacağı tarihi merak ediyor. En düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya yükselten teklifin görüşmeleri başlıyor. Teklifin yasalaşması ile birlikte, yaklaşık 3 milyon 900 bin emekli zamlı maaşlarına kavuşacak. Ancak kritik tarih detayı geldi. Düzenlemenin ocak​ maaşlarına yetişmeme ihtimali yükseldi.

OCAK'TA ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI YATAR MI?

12 bin 500 TL olan emekli maaşlarının, 14 bin 669 TL'ye çıkarılması öngörülen yasa teklifinin görüşülmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15.75 oranında zam alırken en düşük maaşı da aynı oranla yükseltilip 14 bin 469 TL'ye çıkarıldı.

Ocak ayı içinde Resmi Gazete’de yayınlanması hedeflenen düzenlemede gecikme ihtimali arttı. Eğer bir gecikme olursa zamlı maaşlar şubat ayına sarkabilecek.

MECLİS ARA VERECEK

Zamlı maaş​ ödemelerine yetişip yetişmeyeceği merak konusu olurken, Meclis'in çalışma programı ise ocak değil şubat ayı beklentilerini artırdı. Cuma gününden sonra TBMM, çalışmalarına bir hafta ara verecek. Emekli maaşı kanun değişikliği Meclis Genel Kurulu'na en erken 20 Ocak itibarıyla gelebilecek.

En düşük emekli maaşı alanlar, 1.969 TL'lik farkı şubat ayında açıklanacak tarihte almaya hak kazanacak.

MAAŞ FARKININ OCAK AYINA YETİŞMESİ BEKLENMİYOR

SGK, yasal düzenlemenin kabul edilmesinin ardından maaş ödeme takvimini duyuracak. Takvime göre 12 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler, bu ay itibarıyla zamlı maaşlarını almaya hak kazanacak ama taban aylık alan emekliler 1.969 TL'lik farkı şubat ayında alacak.

SSK VE BAĞKUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak

Son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak

Son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak

Son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak

Son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak

Son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak

Son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak

Son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak

Son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak

Son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak

Bağ-Kur emeklileri maaş ödeme günleri