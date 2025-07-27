Emekliliğiniz tehlikede olabilir! Asgari ücret oyununun bedeli

Özel sektörde birçok işveren, çalışanın maaşı yüksek olmasına rağmen asgari ücretten sigorta ödemesi yaptığı için büyük sorunlara neden oluyor. Maaşı yüksek olmasına rağmen asgari ücretten ödenen bir kişi işyerinden ayrıldıktan sonra alacağını vermek istemeyen işverene karşı ne yapabilir?

Ücretinizin yüksek olduğuna ilişkin elinizde belgeler var ise ve bunu ispatlayabiliyorsanız, kalan alacağınızı yasal yollardan dava açarak işverenden talep edebilirsiniz. Ancak ücret bordolarını vs. belgeleri asgari ücret üzerinden imzalamış iseniz ve bunlarda itirazi bir kayıt koymadıysanız herhangi bir alacak talebinde bulunamazsınız.

Aylığı düşük göstermek yarın emekli olduğunuzda düşük emekli aylığı demektir. Bu nedenle hakkınızı sonuna kadar aramanız gerekiyor.