Emeklilik dilekçesi verecekler dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi: Memur maaşlarını etkileyebilir

04 Eylül 2024 13:29 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 13:31

Merkez Bankası tahminlerine göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 olacak. 2025 yılında bu rakamın yüzde 14’e düşmesi bekleniyor. Uzmanlar yüzde 38 ve yüzde 14’lük tahminler gerçekleşmese bile enflasyon rakamlarının gerileyeceğini ifade ediyor. Hal böyle olunca 2024 yılında emekli olanlar 2025’te olanlardan daha fazla emekli maaşı alacak. SGK Uzmanı Ersin Konar, “Emeklilik dilekçesi hangi tarihte verilmeli?” sorusunu cevapladı.

“RESMİ AÇIKLAMA YOK”

Konar, 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin 2025 yılında verenlerden yüzde 30’luk bir farkla daha yüksek maaş alacaklarına dair söylentiler olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

Bununla ilgili herhangi bir resmi çalışma yok. Eğer böyle bir çalışma başlarsa 2025’te emekli olacak vatandaşlarımızın 2024’ün 12’inci ayına kadar beklemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

YÜZDE 30 DAHA YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih sonrasında maaş artışlarında büyük önem taşıyor. Dilekçe tarihinde güncelleme katsayısı ömür boyu emekli maaşlarını etkiliyor. Merkez Bankası tahminleri gerçekleşirse 2024 yılında emeklilik dilekçesi veren vatandaşlar 2025 yılında verenlere oranla yüzde 30 daha yüksek maaş alacak.

Konar konuyla ilgili açıklamasında, “Bu konuyla ilgili herkes bir şey söylüyor fakat bunun olabilmesi için aylık bağlama oranlarının 2025 yılında yüzde 30 aşağı düşürülmesi demek.

Bu durumun olması da bu memurlarımızın en düşük seviyede aylık alması demek. Bu çalışmanın olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

BÖYLE BİR İHTİMAL ÇOK ZOR

SGK Uzmanı Bu uygulamanın olabilmesi için bazı şartların olduğunu ve bunların zor olduğunu ifade ederek şunlar kaydetti: Türkiye gündeminde 657 memurlarımız dahil 2024 yılında emekli olmalarının 2025 yılında emekli olmalarından yüzde 30 maaşlarını daha yüksek olacağına dair söylenti var.

Bunun olabilmesi için 2025 yılında emekli aylık bağlama oranlarının yüzde 30 oranında aşağı düşmesi gerekmektedir. Başka türlü bu uygulama olamaz. Zaten 657 memurlarımız ya da primleri asgari ücret üzerinden yatan herkesin emekli maaşı yükselmeye devam ediyor.

Bununla ilgili herkes bir şey söylüyor fakat bunun olabilmesi için aylık bağlama oranlarının 2025 yılında yüzde 30 aşağı düşürülmesi demek. Bence böyle bir ihtimalin olması çok zor”

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?

Çalışma başladığı takdirde vatandaşlara emeklilik dilekçesi vermeleri için 2024 yılının son ayına kadar beklemelerini tavsiye eden Konar, şöyle konuştu:

“Yüzde 30 dediğimiz oran çok büyük bir oran. Şu anda asgari ücretten emekli olanların aylık bağlama oranları yüzde 48 civarında. Asgari ücreti etkilemeyecek bir şey fakat yüksekten primi yatıran veya asgari ücretin üstünde prim yatıranlar veya emekli sandığı dediğimiz 657 memurlarımızın primleri tavandan yatıyor dolayısıyla alımların aylık yüzde 40’lara kadar düşmesi demek.

Bu durumun olması da bu memurlarımızın en düşük seviyede aylık alması demek. Kısaca yüzde 30 aylık bağlama oranın düşeceğini tahmin etmiyorum. 2025 yılında aylık bağlama oranı net olarak düşecek diyemem çünkü bununla ilgili herhangi bir çalışma yok.

Eğer böyle bir çalışma başlarsa 2025’te emekli olacak vatandaşlarımızın 2024’ün 12’inci ayına kadar beklemelerini tavsiye ediyorum. Bu çalışma başladığı takdirde 2024’ün son ayında müracaat edebilirler”