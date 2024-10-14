İsa Karakaş Ankara'dan bilgi verdi! Emeklilik maaş düzenlemesi rafa mı kalktı? Emeklilik dilekçesi verecek herkesi ilgilendiriyor

14 Ekim 2024 11:58 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:32

Emeklilik sisteminde değişiklik yapılması planlanıyordu ancak araştırmalar değişikliğin sistemi tıkacını ortaya çıkardı. Sistemin zarar görmemesi için değişiklik çalışmaları rafa kaldırıldı. Peki o değişiklik neyi içeriyordu? Konuyla ilgili konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara'dan bilgi verdi. Kabine toplantısı öncesi konuyla ilgili görüşlerini aktardı. Emeklilik maaş çalışmasında kulis bilgisi paylaştı.

Emeklilik​ güncelleme kat sayısında değişiklik yapılacaktı ancak ekonomi yönetimi bunun emeklilik sistemine zarar vereceğini tespit etti.

Bu nedenle milyonların beklediği değişiklik rafa kaldırıldı. Sistemsel bütünlüğün bozulmaması için güncelleme katsayısında değişiklik yapılmayacak. Peki katsayı neden değiştirilmek istendi?

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK SONRA GÖRÜŞÜLECEK

2025 yılında emekli olacak biri 2024 yılında emekli olana göre yüzde 30 daha az maaş alacak. Emeklilerin mağdur edilmemesi için de hükümet​ maaşları belirleyen güncelleme kat sayısında değişiklik planladı.

Emeklilik dilekçesi verilmesinde yığılma yaşanmayacak ve aylıklarda kayıp olmayacaktı. Hatta düzenlemenin enflasyon belli bir orana inene kadar yürürlükte kalması hedefleniyordu. Ancak günlük düzenlemelerin sisteme zarar vereceği tespit edildi ve çalışma rafa kaldırıldı.

ÇALIŞMA İÇİN ZAMAN YOK

Kulislerde değişiklik için zaman olmadığı da konuşuluyor. Çünkü Meclis 17 Ekim sonrasında bütçe görüşmelerine başlayacak. Yasal düzenlemelere bütçe nedeniyle ara verilecek.

KABİNE TOPLANTISINDA MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Konuyla ilgili konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara'dan bilgi verdi. Kabine toplantısı öncesi konuyla ilgili görüşlerini aktardı. Kulis bilgisi paylaştı.

İsa Karakaş'ın öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün öğleden sonra saat 15 gibi toplanacak. Kabine toplantısında ekonomi ve dış politika gibi konulara yer verilecek.

Çalışanlarla ilgili, mağdurlarla ilgili, emeklilerle ilgili en ufak bir gelişme olduğu zaman sizlerle sık sık paylaşıyorum. Meclis gündemde mağdurlara yönelik, çalışanlara ve emeklilere yönelik herhangi bir düzenleme var mı, sorusu çok geliyor. SGK ile ilgili emeklilikle ilgili bir düzenleme var mı diye soracak olursanız bu haftanın gündeminde yargı paketi var. Dolayısıyla yarın yargı paketi Türkiye Büyük Millet

Meclisi'nin genel kurul gündemine gelecek.

İKİ YASA TEKLİFİ VAR

Yine hükümet biliyorsunuz en son kamuoyunda özellikle kredi kartlarına yönelik olan vergiyle bilinen savunma sanayi torba kanunu da meclise verildi. Şu andaki Meclisin gündeminde bu iki yasa var. İki yasa teklifi var.

En son verilen savunma sanayi kanun teklifini sizler için inceledim.

Bütün çalışanlarla için her ay muhtasar prim hizmet beyannamesi işverenler tarafından SGK'ya bildiriliyor. Bu muhtasar prim ve hizmet

beyannameleri üzerinden damga vergisi kesilmesi öngörülüyor.

MAĞDURİYETLER HALA DEVAM EDİYOR

Bunun dışında emekliler ve çalışanlarla ilgili maalesef herhangi bir hükme yer verilmemiş. Umarız ki ilerleyen dönemde bunlara ilave bir madde konulur. Örneğin BAĞKUR prim eşitlemesi gibi. 3600 ek gösterge veya asker polis borçlanma mağduriyeti gibi.

Saymakla bitmiyor çünkü çok fazla söz verildi ve şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi. Ev hanımlarından tutun da seyyanen zam olayına kadar çok fazla mağduriyetler var ve maalesef hiçbiri ile ilgili şu anda bir madde konulmadı.

EMEKLİLİK MAAŞ ÇALIŞMASI RAFA MI KALKTI?

Sevindirici olmayan bir gelişme var; 15 Ekim'de genel kurula bahsettiğim yargı paketi gelecek. Yargı paketi 17 Ekim'e kadar yasalaştı

yasalaştı, yasalaşmadı peki 17 Ekim günü ne olacak?

Hepinizin bildiği üzere her sene ekim ayında Meclis gündemine gelen Türkiye Cumhuriyeti Merkezi bütçesi yani genel bütçe görüşmeleri geliyor ve bu bütçe görüşmeleri başladığı zaman maalesef her şey kilitleniyor. Çünkü bu bütçe görüşmelerinde bütün bakanlıklar kurumlar kendi bütçelerini konuşuyor. Ondan sonra muhalefetiyle iktidarıyla uzun uzun konuşmalar, tartışmalar ve maalesef yıl sonuna kadar bu bütçe görüşmeleri yer alacak.

Burada asıl sıkıntı şu; 2024 yılında emeklilik dilekçesini verenlere yönelik farkın kapatılması ile ilgili hükümet kanadında çalışmalar yapılıyordu. Formüller üzerinde konuşuluyordu. Bununla ilgili olan bütün gelişmeleri hangi hesaplar yapıldığını ve rafa kaldırıp kaldırmadığı ile ilgili bir paylaşımda bulunacağım. Ama şu an görüşülen bir şey yok."