Emeklilik yaşı artık 65'e yükseldi! İsa Karakaş 'hayal oldu' diyerek tek tek hesapladı

03 Şubat 2025 09:51 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:39

Asgari ücretin beklentilerin altında kalmasının ardından, 14.469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı da hayal kırıklığına neden oldu. Şimdi ise çalışanların gündeminde emeklilik yaşı var. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında "Emeklilik Yaşı 65’e çıkıyor” başlığıyla bu konuyu değerlendirdi. İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Emekli maaşlarına yapılan zamlar yeterli bulunmasa da, halen çalışanlar için en önemli soru: Ne zaman emekli olacağım? SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında, "Emeklilik Yaşı 65’e çıktı" başlığıyla bu konuyu ele aldı. Sosyal güvenlik sistemi içinde yıllarca görev yapmış, 30 yıla yakın SGK Başmüfettişliği yapmış ve bu alanda 50'den fazla eser kazandırmış Başuzman olarak, emeklilik planlamasının erken yaşlarda yapılmasının büyük önem taşıdığını her fırsatta vurguladım. Geç kalınan emeklilik planlaması, ileride telafisi mümkün olmayan pişmanlıklara yol açabilir.

Anne ve babaların çocuklarına bırakacağı en büyük miraslardan biri, doğru bir emeklilik planlamasıdır. Ancak sosyal güvenlik sisteminin ve emeklilik mevzuatının karmaşıklığı nedeniyle güvenilir bilgiye ulaşmak büyük önem arz etmektedir. Maalesef, bilgi kirliliği nedeniyle birçok kişi doğru planlama yapamamakta ve emeklilik sürecinde mağduriyet yaşamaktadır. Bu nedenle emeklilik planlamasında en güvenilir kaynak, SGK ve SGK çalışanlarıdır.

EMEKLİLİK YAŞI 65’E DAYANDI!

"Emeklilik yaşı gerçekten 65 mi oldu?" sorusu birçok vatandaşın merak ettiği konuların başında geliyor. Günümüz koşullarında işe yeni başlayan işçiler, memurlar, esnaflar ve diğer tüm çalışanlar artık 58-60 yaşında emekli olamayacaklar. Özellikle 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için emeklilik yaşı 65’e kadar yükselmiş durumda.

Ancak, doğru planlama ile bu yaş sınırından kurtulmak hâlâ mümkün. Bu noktada emeklilik planlamasında en belirleyici hususları bilmek gerekiyor.

ERKEN EMEKLİLİĞİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Emeklilik için üç temel şart gerekmektedir:

Yaş

Prim ödeme gün sayısı

Sigortalılık süresi

İlk sigortalı olma tarihi ve çalışmaların ne kadar eskiye dayandığı, erken emeklilik için en kritik faktörlerden biridir. Örneğin, 30 Mart 1984 günü sadece 1 gün SSK primi ödenmiş bir kadın, yaş şartı olmadan sadece 5.000 gün primle emekli olabilmektedir.

Bunun yanı sıra, SSK’dan emeklilik Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na göre daha az prim gerektirdiğinden, daha avantajlı bir emeklilik süreci sunmaktadır.

58-60 YAŞINDA EMEKLİLİK ARTIK HAYAL!

Günümüzde 50’li yaşlarda emekli olacak birçok kişi için bu süreç çok geç gibi görünse de, önümüzdeki yıllarda 50’li yaşlarda emekli olmak tamamen imkânsız hale gelecektir. 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar 65 yaş emekliliğinden etkilenmezken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için yaş sınırı kademeli olarak 65’e yükselmektedir.

Şu anki düzenlemeye göre emeklilikte kademe bekleyenler için:

Kadınlar 58,

Erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.

Ancak bu durum yalnızca 30 Nisan 2008 öncesi sigorta girişi olanlar için geçerlidir. Yeni düzenleme gereği, 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar için yaş sınırı kademeli olarak yükselerek 65’e ulaşacaktır.

65 YAŞ EMEKLİLİĞİNDEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

2006 yılında başlatılan SGK reformu ile Ekim 2008’de yürürlüğe giren düzenlemeyle, 40 yıllık bir kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. Örneğin, 1 Ocak 2015’te SSK’lı olarak çalışmaya başlayan bir kişi, gerekli 7.200 gün primi 31 Aralık 2035’e kadar tamamlamışsa 58 yaşında emekli olabilir. Ancak prim ödemesini 1 Ocak 2048’e kadar tamamlayamazsa 65 yaşında emekli olmak zorunda kalacaktır.

Öte yandan, 5 Mart 2023’te esnaf olarak Bağ-Kur’a kaydolan bir kişi, 65 yaşından önce normal şartlarla emekli olamayacaktır. Bu nedenle, 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigorta girişleri olanların prim ödemelerini yasal yollarla tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Erken önlem alanlar, 65 yaşında emeklilik zorunluluğundan kurtulma şansına sahiptir.