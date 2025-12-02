Menü Kapat
13°
 Bengü Sarıkuş

Emeklilik yaşı yükseliyor mu? OECD'den çarpıcı karar! 2024 detayı dikkat çekti

Organisation for Economic Co-Operation and Development, yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nin 2025 yılı emeklilik raporunda, 65 yaş üzeri nüfusun 20-64 yaş arasındaki nüfusa oranı 2000 yılında yüzde 22 iken 2025 yılında yüzde 33'e çıktığı, 2050 yılında ise yüzde 52'ye çıkacağı tahmin edildi.

02.12.2025
02.12.2025
saat ikonu 10:16

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün () 2025 yılı emeklilik raporuna göre, üye ülkelerde ortalama normal 2024 yılında erkekler için 64,7 yıl, kadınlar için 63,9 yıl oldu. Raporda ’de ortalama emeklilik yaşı kamu ve özel sektörde 52 olarak gösterildi. Özel sektörde Türkiye’den sonra en düşük normal emeklilik yaşı Yunanistan, Lüksemburg ve Slovenya’da 62, Güney Kore, İtalya’da 63 olarak uygulanıyor. En yüksek emeklilik yaşı ise Avustralya, Danimarka, İsrail, Hollanda ve Norveç’te 67.

Emeklilik yaşı yükseliyor mu? OECD'den çarpıcı karar! 2024 detayı dikkat çekti

Mevcut mevzuata göre, OECD üyesi ülkelerde çalışma hayatına 2024 yılında başlayanların ortalama emeklilik yaşı erkeklerde 1,7 yıl artarak 66,4 yaşa, kadınlarda ise 2 yıl artarak 65,9 yaşa çıkacak.

Emeklilik yaşı yükseliyor mu? OECD'den çarpıcı karar! 2024 detayı dikkat çekti

Çekya ve Slovenya yasal emeklilik yaşlarını iki yıl artırdı. Çekya’da emeklilik yaşı yılda 2 ay artarak 2030 yılında 65’e çıkacak. 2024 yılında kabul edilen yasayla 2030 yılından sonra ise yılda 1 ay artarak 2056 yılında 67’ye çıkacak.

Emeklilik yaşı yükseliyor mu? OECD'den çarpıcı karar! 2024 detayı dikkat çekti

Slovenya, en az 15 yıl sigortalılığı bulunanlar için daha önce 65 olan emeklilik yaşını 67’ye çıkarttı. Çalışma süresi 40 yıl olanların emeklilik yaşını ise 60’tan 62’ye yükseltti.

Emeklilik yaşı yükseliyor mu? OECD'den çarpıcı karar! 2024 detayı dikkat çekti

YAŞAM BEKLENTİSİNE ENDEKSLİ

OECD üyesi bazı ülkelerde emeklilik yaşı yaşam beklentisine endekslendi. Yaşam beklentisine bağlı olarak emeklilik yaşı İtalya, Hollanda ve İsveç’te 70’e, Estonya’da 71’e çıkacak. Danimarka’da emeklilik yaşı ile yaşam beklentisi arasındaki birebir bağlantıyla emeklilik yaşının 2040 yılında 70’e çıkması öngörülüyor.

Emeklilik yaşı yükseliyor mu? OECD'den çarpıcı karar! 2024 detayı dikkat çekti

Finlandiya, Portekiz ve Slovakya’nın da aralarında bulunduğu sekiz ülke emeklilik yaşını yaşam beklentisine bağladı. Norveç ise emeklilik yaşını yaşam beklentisindeki artışın üçte ikisi kadar artırmayı planlıyor.

Emeklilik yaşı yükseliyor mu? OECD'den çarpıcı karar! 2024 detayı dikkat çekti

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELİYOR

Çalışma hayatına 22 yaşında başlayan erkekler için normal emeklilik yaşı OECD ülkelerinin yarısından fazlasında artacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Türkiye’de her ne kadar şu an fiilen normal emeklilik yaşı 52 olarak görünse de önce kadınlarda 58, erkeklerde 60’a, 2048 yılından itibaren de kadın ve erkeklerde 65’e çıkacak.

