Ekonomi
Para gönderirken hesabınız kapanabilir! 1 Ocak'tan itibaren ATM için tüm kurallar değişecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. MASAK'ın hazırladığı düzenlemeyle yüksek tutarlı işlemlerde beyan şartı geliyor. 1 Ocak 2026'dan sonra kurallara uymayanlar para gönderemeyecek. İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. ’ın hazırladığı düzenlemeyle yüksek tutarlı işlemlerde beyan şartı geliyor. 1 Ocak 2026’dan sonra kurallara uymayanlar para gönderemeyecek.

BU UYARI ZORUNLU OLACAK

1 Ocak 2026 itibarıyla artık 200 bin TL üzerindeki para transferlerinde açıklama zorunlu olacak. ATM’den işlem yapanlar, ekranda “Açıklama girme zorunluluğu” uyarısıyla karşılaşacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ve şüpheli para trafiğini engellemek amacıyla hazırladığı kapsamlı eylem planında sona yaklaştı. Bankacılık sistemine doğrudan etki edecek 20 maddelik düzenlemenin büyük bölümünde mutabakat sağlandı.

Yeni düzenlemeye göre şüpheli görülen hesaplar, herhangi bir mahkeme ya da savcılık kararına ihtiyaç duyulmadan anında dondurulabilecek. Kurum, mal varlıklarına ilişkin tedbirleri de kendi inisiyatifiyle uygulayabilecek. Bu uygulamanın yasa dışı bahis gelirlerinin hızla el değiştirmesini önlemesi hedefleniyor.

MASAK’ın hazırladığı yeni kurallar yalnızca hesap dondurma ile sınırlı değil. Para transferleri için de yeni bir dönem başlıyor.

ATM'DE TÜM KURALLAR DEĞİŞECEK

Gün içinde toplam 200 bin TL’yi aşan işlemlerde detaylı açıklama girilmesi zorunlu hale gelecek.
Bu uygulama mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerinin tamamını kapsayacak.
ATM’den yapılan transferlerde limit aşılırsa, en az 20 karakterlik açıklama girilmeden işlem gerçekleştirilemeyecek.
Yeni yıldan itibaren kullanıcılar ATM ekranında “Açıklama girme zorunluluğu” uyarısıyla karşılaşacak.

