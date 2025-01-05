Emeklilikte panik başladı: Son kritik tarih yaklaşıyor! İsa Karakaş 'SGK'da zaman daralıyor' diyerek uyardı

05 Ocak 2025 12:17 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 12:50

Emeklilik dilekçesi için son gün uyarısı geldi. Yüzde 30’luk avantajdan yararlanmak için son şans için 14 Ocak uyarısı SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarafından yapıldı. 'Emekli olmak için daha ne bekliyorsunuz' diyen Karakaş, kamuda çalışan bütün işçilerin 2024 yılı emeklisi olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi.

Emeklilik​ kararını etkileyen yüzde 30’luk avantaj için belirsizlik sürerken özellikle kamu çalışanları için kritik bir uyarı geldi. Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının belli olmasının ardından gözler artık 2024 yılında emeklilik dilekçesi veren vatandaşlara çevrildi. Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan ve 2024 yılı ile 2025 yılında ilk defa emekli olacak işçilere bağlanacak emekli aylıkları arasındaki fark gündem olmaya devam ediyor.

EMEKLİLİKTE YÜZDE 30'LUK FARK KAPANDI MI?

14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesi vermeyen 2024 yılının ikinci yarısında emekliliği hak edenler, eğer emeklilik başvurularını 2025 yılına sarkıtılırlarsa önemli kayıplar yaşayacaklar. 024’ün ikinci yarısında emekliliğe başvuranlar 2025’in ilk yarısında emekliliğe başvuranlardan yaklaşık yüzde 30 daha fazla aylık alacak.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş yüzde 30'luk avantaj için son uyarısını yaptı. Açıklamaları şöyle;

"Yüzde 30'luk avantajla İlgili emekli olan çok sayıda değerli kardeşimiz oldu. Kamu işçileri, belediye işçilerinin önemli bir kısmı ise halen karar verme arifesinde. Özellikle emeklilik dilekçesini verenler TÜİK'in açıklamış olduğu aralık ayı enflasyonu düşük gelince panik yapmaya başladılar. 2025 yılında yüzde 30'luk fark kapandı mı, diye çok sayıda endişe edenler var.

Kamudaki çalışan işçilerin emeklilikleri 2025 yılına sarktığı için "Acaba biz 2024 yılı emeklisi olmayacak mıyız" gibi ve buna benzer o kadar çok soru geliyor ki.

TÜİK'in açıklamış olduğu aralık ayı enflasyonu aylık yüzde 1.03 yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak açıklandı. Aralık ayındaki enflasyonun düşük açıklanacağını söylemiştik. Beklentilerin altında açıklandı. Dolayısıyla bu bir sürpriz olmadı.

Bu rakamları göz önünde bulundurup ve hükümetin hedefini de ele aldığımız zaman tahmini yüzde 3,5 oranında büyüme öngördük. Bu büyüme oranlarını göz önünde bulundurup ve yıllık enflasyonu göz önünde bulundurduğumuz zaman 2024 yılında emekli olanların elde etmiş olduğu yüzde 30'luk avantaj aylardır söylediğimiz üzere kapanmadı.

KAMUDA ÇALIŞAN BÜTÜN İŞÇİLER 2024 YILI EMEKLİSİ OLACAK MI?

2025 yılına geldik ama yüzde 30'luk fark kapanmadı. Hala soran insanlar oluyor 'bekleyelim mi' diye. Daha neyi bekliyorsunuz. Bununla ilgili yasa çıkmaz. Ankara'da Meclis'i takip ediyorum. Hükümet nezdinde ne oldu, ne bitti takip ediyorum. Yüzde 30'luk fark kesin.

Bütün kamu kurum ve kuruluşları belediye ve şirketleri herkesin maaş ödeme durumu farklı. Maaş dönemi eğer takvim ayını baz alıyorsa maaşı takvim ayı olarak dilekçenin 31 Aralık 2024 tarihine kadar verilmesi gerekiyordu.

KARAR VERMEYENLERİN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Memur maaş katsayısına bağlı yüzde 11.54 oranında memur zammı ortaya çıktı. Bu veriyi göz önünde bulundurduğumuz zaman 41 bin 828 lira olan tavan ücret 46 bin 655 liraya yükseldi. Bu durumda avantajımız her yıl için 4 bin 825 lira oldu. Kamu çalışanları her yıl bu avantajı alacak fazladan. Maalesef özel sektör işçileri bundan faydalanamayacak. Onlar eski tavandan faydalanıyor.

Sihirli formül yok değerli arkadaşlar. SGK'da emeklilik maaşının ne kadar olacağı belli, sınırları belli. Şimdi kalkıp yalandan insanlara senin maaşın 10 kat artacak, 20 kat artacak diye hayaller kurduramayız. Yüzde 30'luk fark bir yılda, 2 yılda nasıl kapansın?

KARGO TUZAĞINA DİKKAT

Emeklilik dilekçesini sakın son güne bırakmayın. Son gün 14 Ocak. Hayatınızı etkileyen bir durumu niye yumurta kapıya dayanınca kadar son güne bırakıyorsunuz. Kesinlikle son güne bırakmayın. E-devletten dilekçe verebilirsiniz, SGK'ya gidip verebilirsin, posta yoluyla verebilirsin, ancak posta yolunda da püf noktalar var.

Kargoya verirseniz eğer 2024 yıl emeklisi olamazsınız. Çünkü kargo ayın 14'ünü geçirirse intikal etmezse bunu kaçırırsınız. Dolayısıyla

işinizi garantiye alı. Benim mesleki hayatımda böyle bir fark olmadı. Yüzde 30'luk gibi bir farkın bundan sonra da olması çok zor. Dolayısıyla bir an önce kararınızı verin."