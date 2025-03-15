Emeklilikte tedirgin eden açıklama! 25 yıl boyunca ödediğiniz primler buhar olup uçacak

Emekli hayali kuranlara kötü haberi Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun verdi. Emekli, memur ve çalışanların çalışma hayatına dair yaptığı isabetli yorumlarla tanınan Erdursun, 25 yıl boyunca ödediğiniz primlerin buhar olup uçacağını söyledi. İşsizlik sigortası fonunda çalışanların ödediği primlerin geri ödenmemesi konusunu gündeme getirdi. 25 yıl boyunca prim ödeyen bir çalışan, bugünün rakamlarıyla 312 bin TL kayıpta.

Emeklilik hakkında son gelen açıklama tedirgin etti. 25 yıl boyunca prim ödeyen bir çalışan 312 bin TL kaybedecek. İddianın sahibi SGK Uzmanı Özgür Erdursun. Uzman, 25 yıl boyunca ödediğiniz işsizlik sigortası primlerinin geri alınamayacağını açıkladı. Vatandaşlar, ödedikleri primlerin en azından emeklilikte toplu ödeme olarak iade edilmesini talep ediyor.

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ EMEKLİLİKTE GERİ ALINAMIYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un açıklamalarına göre, çalışanlar işsizlik sigortası fonuna yıllarca prim ödemesine rağmen, emeklilikte bu primleri geri alamıyor. Özellikle 25 yıl boyunca prim ödeyen bir çalışanın bugünün şartlarında 312 bin TL kaybı oluyor. Bu durum çalışanlar arasında büyük bir tedirginlik oluşturdu.

KESİNTİLER NEREYE GİDİYOR?

Bu fonun amacı, işsiz kalan sigortalılara 6 ila 10 ay arasında maaş desteği sağlamak. Ancak hiç işsiz kalmayanlar, bu primleri ödemelerine rağmen karşılığını alamıyor. Çalışanlar, işsizlik sigortası için ödedikleri primlerin en azından emeklilikte toplu bir ödeme olarak iade edilmesini istiyor. Sosyal medyada birçok kişi bu konuda taleplerini dile getirdi.

İşsizlik sigortası fonu, şu kesintilerle oluşturuluyor:

Çalışanlardan %1,

İşverenlerden %2,

Devletten %1 oranında prim kesiliyor.

Özgür Erdursun'un aktardığına göre, vatandaşın talepleri şöyle;

Hiç işsiz kalmayanların primleri geri ödenmeli.

İşsizlik sigortası primlerinin bir kısmı emekliliğe aktarılmalı.

Fon yönetimi daha şeffaf olmalı ve adil bir sistem oluşturulmalı.

25 YIL PRİM ÖDEYENLER 312 BİN TL KAYBEDİYOR

Erdursun, İşsizlik sigortası fonunun kısa süreli gelir kaybını karşılamak amacıyla tasarlandığını ve primlerin geri ödenmemesinin yasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Ancak bazı uzmanlar, çalışanların emeklilikte belirli bir yüzdeyi geri alabileceği yeni bir modelin geliştirilmesini öneriyor.

Mevcut sistemde işsizlik sigortası primlerinin geri ödenmesi söz konusu değilken kamuoyunun baskısı ve taleplerin artması durumunda bu konuda bir düzenleme yapılabileceği ifade edildi.

Sonuç olarak, 25 yıl boyunca işsizlik sigortasına prim ödeyen çalışanlar, hiç işsiz kalmasalar bile, bu primleri geri alamıyor.