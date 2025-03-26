Emeklinin beklediği haber geldi: 4 bin liralık bayram ikramiyesi TBMM'de görüşüldü: 1000 lira fark ne zaman yatacak?

Emeklilerin 3 bin liralık bayram ikramiyesi ödemeleri devam ederken, TBMM Genel Kurulu’nda emekliler için sevindiren bir gelişme gündeme geldi. Meclis, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifini görüşmeye başladı. Teklifin kabul edilmesi halinde emekliler Ramazan Bayramı için de bin lira fark alacak. Emekliler ödemenin ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte detaylar...

Emeklilere Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin liralık ikramiye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında ödemeleri belirlenen tarihlerde sürdürüyor. Ancak emekliler bin liralık bayram ikramiye farkı ödemesini bekliyor.

EMEKLİLERİN 4 BİN LİRA İKRAMİYESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasını ve doğum yardımıyla ilgili düzenlemeleri de kapsayan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile bazı kanun ve KHK’larda değişiklik öngören teklifin tümü üzerinde görüşmeler sona erdi. Oylama geçilmesiyle ilk 4 madde kabul edildi. TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 4. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Adan, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi saat 14:00'te toplanmak üzere kapattı.

Sıkça Sorulan Sorular Emeklilerin bayram ikramiyesi neden 3 bin lira yattı? Emeklilere bayramda ödenecek ikramiyenin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesi için hazırlanan yasa teklifi gündem yoğunluğu sebebiyle henüz yasalaşmadı. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevcut mevzuata göre ödemeleri bayram öncesinde 3 bin lira olarak başlattı. Meclis’te görüşmeleri devam eden teklif yasalaşıp Resmî Gazete’de yayımlandığında, emeklilere 1.000 liralık fark ödemesi ayrıca hesaplara yatırılacak.

"EN ÖNEMLİ SORUN ENFLASYON"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise kanun teklifiyle çok önemli düzenlemeler yapıldığını dile getirdi. Düzenlemeye, MHP olarak büyük önem ve destek verdiklerini vurgulayan Kalaycı, "Doğum yardımı miktarı için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkide bir limit belirlenmesi uygun olacaktır." dedi.

Teklifle, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiyelerin 3 bin liradan, 4 bin liraya yükseltildiğini anımsatan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Son dönemde ekonomide en önemli sorunumuz, özellikle dar ve sabit gelirli insanımızın alım gücünü azaltan, refahını ve geçim standartlarını olumsuz etkileyen enflasyondur, hayat pahalılığıdır. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirmek amacıyla yürütülen enflasyonla mücadele programı, ekonomi programının temel önceliğidir. Yıllık enflasyonda 'en kötü' geride kalmıştır. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine gerilemiş, geçen yılın aynı ayına göre temel mallar enflasyonu yıllık 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 olmuştur."

EMEKLİLER 1000 LİRALIK BAYRAM İKRAMİYESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Meclis’te teklifin kabul edilmesiyle birlikte, emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkmış olacak ve fark ödemeleri kısa sürede hesaplara yatırılacak. Emekliler ve hak sahipleri için kritik hafta devam ederken, gözler artık Meclis’ten çıkacak son kararda.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİM NE ZAMAN ALACAK?

SSK kapsamında alanlar

SSK kapsamında emekli maaşı alanlardan ödeme günü 17, 18 ve 19 Mart olanlara bayram ikramiyeleri pazartesi günü yatırıldı. 20, 21 ve 22 Mart ödeme günü olanlar salı günü ikramiyelerini aldı. 23-26 Mart arasında maaş günü olanlara ise ödemeler 26 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Bağ-Kur ve memur emeklileri için ödeme tarihleri

Bağ-Kur emeklileri için ikramiye ödemeleri 27 Mart'ta gerçekleştirilecek. Emekli Sandığı kapsamında maaş alan memur emeklileri ise bayram ikramiyelerini, nisan ayı maaşlarıyla birlikte 28 Mart’ta alacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara ödenecek tutar

Dul ve yetim aylığı alanlar, ikramiyeden hisseleri oranında yararlanacak. Eşinden maaş alanlara yüzde 75, hem emekli olup hem eşten maaş alanlara yüzde 50, yetimlere ise yüzde 25 oranında bayram ikramiyesi yatırılacak.