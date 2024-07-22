Emeklinin maaş zam farkı ödenecek! Hesaplara yatacağı gün netleşti

22 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:55

Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu

Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu

En düşük emekli maaşı 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya yükseldi. Temmuz emekli maaşlarını almaya başlayan emekli vatandaşlar aradaki farkın ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Memur emeklileri yüzde 19.31, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73 zam aldı. En düşük emekli aylığı alanlar bu ay 10 bin TL maaş ödemesi aldı. Ancak bu rakam 2 bin 500 TL artırılarak 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. SSK ve Bağkur emeklileri bu kapsamda dört gözle zam farkını bekliyor.

EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞ FARKLARI YATACAK

2024 yılında Temmuz ayı emekli zam oranı yüzde 24.73 oldu.

Emeklilerin bu ayki maaşları hesaplara yüzde 24.73 oranında zamlı olarak yattı. Ancak en düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Karar için bir Meclis süreci olmasından kaynaklı kanun teklifi geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu hafta ise kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Yasalaşacak olan kararla birlikte emekli maaş farkları ağustos ayında hesaplara yatacak. Temmuz zam farkları ağustos ayının başında ödenecek.

Fark ödemeleri ağustosun ilk haftasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Farklar ağustos ayının ilk haftasında ödendikten sonra ağustos ayı maaşları 12.500 TL olarak hesaplara yatacak.