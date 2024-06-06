Emekliye 50 bin liralık kredi imkanı! Tüm şartlar belli oldu

06 Haziran 2024 10:34 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:37

Halkbank’tan emekli maaşı alan ve daha önce kredi kullanmış emekliler 50 bin liralık kredi için aynı gün içinde başvuru yapabiliyor.

AYNI GÜN İÇİNDE BAŞVURU

Halkbank, emekli kredisi kampanyası, ihtiyaç kredisi kapsamında tüm bireysel müşterilere uygun faiz oranlarıyla kredi ödemesi yapma imkânı tanıyor. Bankanın sağladığı şartları sağlayan emekliler kredi başvurularını aynı gün içinde gerçekleştirebiliyor. Onaylanması halinde kredilerini hesaplarına yatırabilirler.

50 BİN LİRALIK KREDİ İMKANI

Emekli kredisi başvurusu yapmak isteyenler Halkbank şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir. Bununla beraber aynı işlem internet şubesi ve mobil bankacılık üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilir.

Halkbank, 50.000 TL'ye kadar anında onay almak isteyen vatandaşlar için internet şifresi oluşturarak, mobil uygulamalardan 7 gün 24 saat başvuru imkânı sunuyor.

MAAŞINI HALKBANK'A TAŞIYANA KREDİ İMKANI

Halkbank şubelerine giderek, 50.000 TL ve daha yüksek limitlerde de kredi başvurusu yapılabiliyor. Özellikle emekli maaşını Halkbank'a taşıyan ve ilk defa kredi kullanacak olan vatandaşlar, maaşlarının 25 katına kadar ihtiyaç kredisi alabiliyor.

Halkbank’ın emeklilere sunduğu bu özel kredi kampanyası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Hem şubelerden hem de dijital kanallar üzerinden kolayca başvurulabilecek bu krediler, uygun faiz oranları ve hızlı onay süreci ile dikkat çekiyor. Emekliler, ihtiyaç duydukları finansal desteği Halkbank'ın sunduğu avantajlarla hemen kullanabilirler.