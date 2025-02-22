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 | Kübra Çelepi

Emekliye bayram ikramiyesi hesapları değişti: 6 değil 12 dedi! Rakam ortaya çıktı

Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala emeklilerin gözü bu bayram ikramiyesinde. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ikramiye artışıyla ilgili çalışma yapacaklarını ifade etti. Bayram ikramiyesine yapılacak düzenleme emekliler tarafından heyecanla bekleniyor. Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi hakkında beklentisini açıklayan SGK uzmanı Murat Bal 12 aylık enflasyon farkına dikkat çekti.

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Emekliye bayram ikramiyesi hesapları değişti: 6 değil 12 dedi! Rakam ortaya çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 11:37

Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde. Emekli bayram ikramiyesinde hakkaniyet beklentisine dikkat çeken SGK uzmanı Murat Bal 12 aylık enflasyon farkına göre zam hesaplaması yaptı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Murat Bal'ın açıklamaları şöyle;

Memurların maaşlarındaki artışı kanunla belirlenmiş durumdayız. Ama bayram ikramiyeleri ve promosyonlar gibi konular hala belirsiz ve kanuni bir zemin bulunmuyor. Bu konuda bir an önce kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bayram ikramiyelerinin nasıl belirleneceği, bu noktada hala belirsiz.

6 AYLIK ZAM DEĞİL 12 AYLIK FARKA GÖRE RAKAM BELİRLENMELİ

Şöyle bir bakacak olursak, yüzde 15,75 oranında en son yapılan emekli zammı çerçevesinde bir artış yapılacağı söylendi ama ben aynı fikirde değilim. Bu artış çok yanlış olur, çünkü bu yüzde ile yapılacak zam, 6 aylık enflasyon farkıyla uygulanmış oluyordu. En son bayram ikramiyeleri geçen yıl verilmişti, yani üzerinden 12 ay geçmiş olacak. Bu yüzden, 6 aylık zam farkı burada hakkaniyetle bağdaşmaz. En azından %44-%45 civarında gerçekleşen TÜİK enflasyonu üzerinden bir artış yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da zaten 4350-4500 TL seviyelerine denk geliyor. Yani bu rakam 4350 TL’nin altına düşmemeli. Aksi takdirde emekliler, enflasyon karşısında mağdur olurlar.

İKRAMİYELERE KANUNİ DÜZENLEME ŞART

Emekli maaşları ve ikramiyelerinin kanunla belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün hala bu konuda net bir düzenleme yok. Maalesef, bütçede son sırada yer alıyor, bu nedenle artışlar da oldukça düşük oluyor. Bu nedenle emeklilere yönelik ciddi bir artış yapılmıyor. Ama ben her zaman şunu savunuyorum: Emeklilik, bir sosyal yardım değildir.

Emeklilik, zamanında ödenmiş primlerin karşılığı olarak maaş ödenmesidir. Sosyal yardım mantığıyla bakarsak, bu haklar ve maaşlar sürekli olarak düşük kalır. Bu yüzden, kanuni düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekiyor."

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Sıkça Sorulan Sorular

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi, ikramiyelerin bayramlardan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması beklenmektedir. Bu durumda, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülmektedir.
ETİKETLER
#emekli ikramiyesi
#Ikramiye Zammı Senaryoları
#Ekonomi
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