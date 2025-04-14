Emekliye, çalışana, kamuya müjdeler geliyor! 32 maddelik yeni torba kanun Meclis’te

Emekli, memur ve çalışanların gözü 32 maddelik yeni Torba Kanun'a çevrildi. Bu ay içinde ilk defa hükümet, tarafından 32 Maddelik yeni Torba Kanunu TBMM’ye intikal ettirdi. Mağduriyetlerin giderilmesine yönelik düzenlemeler kapıda. Teklif, uzmanlara teftiş yetkisi, 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz arayana ceza, kamuya yeni uzman kadroları, Cumhurbaşkanlığı personeli için düzenlemeler, Savunma Sanayii Yönetimi'ne ek haklar, kamu görevlisi sendika temsili, Kamu Denetçiliği Kurumu'na prim iyileştirmesi ve Danıştay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi emeklilerine sağlık desteği gibi düzenlemeleri içeriyor.

32 maddelik yeni Torba Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Uzmanlara teftiş yetkisi, 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz arayana ceza, kamuya yeni uzman kadroları, Cumhurbaşkanlığı personeli için düzenlemeler, Savunma Sanayii Yönetimi'ne ek haklar, kamu görevlisi sendika temsili, Kamu Denetçiliği Kurumu'na prim iyileştirmesi ve Danıştay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi emeklilerine sağlık desteği gibi düzenlemeler için geri sayım başladı. Detaylar SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara'dan açıkladı.

32 MADDELİK TORBA KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU

Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında detayları aktaran İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Hükümet, milyonların beklediği düzenlemeleri içeren 32 maddelik yeni Torba Kanun Teklifini TBMM’ye sundu. “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla gelen pakette, emeklilerden çalışanlara, kamu görevlilerinden 112 Acil personeline kadar birçok kesimi yakından ilgilendiren önemli değişiklikler var. İşte milyonları ilgilendiren teklifin dikkat çeken başlıkları:

KAMU YÖNETİMİNDE BİR İLK

1. Uzmanlara “müfettişlik” yetkisi:

Torba Kanun’da belki de en çarpıcı madde, uzmanlara teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisi geliyor. Bakanlıklarda görev yapan uzmanlara, müfettişlere özgü bu yetkilerin verilmesi kamu yönetimi tarihinde bir ilk olarak kayda geçecek. Düzenleme, ayrıca uzmanların sınav, yeterlik ve atanma süreçlerini de yeniden şekillendirecek.

112’Yİ ASILSIZ ARAYANA CEZA YAĞACAK

2. 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz yere meşgul edenlere yönelik cezalar artırılacak.

Asılsız ihbar ya da gereksiz çağrılarla kamu kaynaklarını israf eden kişilere caydırıcı para cezaları uygulanacak. Bu sayede hem can kayıplarının önüne geçilmesi hem de 112 personelinin daha etkin çalışabilmesi hedefleniyor.

KAMUYA YENİ UZMAN KADROLARI GELİYOR

3. Bakanlıklar ve kamu kurumlarının taşra teşkilatlarına yeni uzman ve uzman yardımcısı kadroları açılıyor.

Bu kadroların maaşları, atanma şartları ve görev tanımları da yeniden düzenlenerek kamu personel rejiminde güncelleme yapılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI PERSONELİNE YENİ DÜZENLEME

4. Cumhurbaşkanlığı’nda görevli personele yönelik mali, sosyal ve hukuki ayrıcalıklar netleşecek.

Bazı kanunlar Cumhurbaşkanlığı teşkilatı için uygulanmayacak. Detaylar ise Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek. Böylece hizmetlerin güvenlik ve protokol hassasiyetine uygun yürütülmesi sağlanacak.

SAVUNMA SANAYİİ YÖNETİMİNE EK HAKLAR

5. Savunma Sanayii Başkanı ve yardımcılarının maaş ve emeklilik haklarında iyileştirme yapılacak.

Bu düzenlemeyle stratejik konumdaki isimlerin sosyal güvencelerini güçlendirilecek.

KAMU GÖREVLİLERİ VE SENDİKA TEMSİLİ NETLEŞECEK

6. Kamu işveren heyeti ile kamu sendikalarının yapısı ve yetkileri yeniden belirleniyor.

Bazı unvanlardaki kamu personelinin sendika üyesi olup olamayacağı açıkça ifade edilecek.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NA PRİM İYİLEŞTİRMESİ

7. Kamu Denetçiliği Kurumu’nda görev yapan başdenetçi ve denetçilerin sigorta primleri en üst düzey devlet memurlarının seviyesine çıkarılacak.

Bu düzenleme, kurumun bağımsız ve güçlü yapısına destek olmayı amaçlayan bir madde olarak karşımıza çıktı.

DANIŞTAY VE ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ EMEKLİLERİNE SAĞLIK DESTEĞİ YOLDA

8. Danıştay mensuplarına sağlanan sağlık yardımları, kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin emekli hakimlerine de tanınacak.

Düzenleme ile adalet mensuplarının mağduriyetlerinin önüne geçilecek.

YENİ TORBA KANUN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Genel olarak, teklif ile Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları sonrası oluşan boşluklar dolduracak, uygulamada yaşanan tereddütler giderilecek. 703 Sayılı KHK ile gelen birçok düzenleme ya aynen korunuyor ya da revize edilerek yeniden ele alınıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Teşkilatı’na ilişkin uyum düzenlemeleri de teklifte yer bulacak. Yeni Torba Kanun, birçok farklı alanda mağduriyetleri gidermeye yönelik adımları kapsıyor. Emekliler, çalışanlar, kamu personeli ve vatandaşlar için uzun süredir beklenen bazı müjdeler nihayet şekillenecek. Ankara'dan takip edeceğim. Tüm gözler şimdi Meclis’te."