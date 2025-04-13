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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Ziraat Bankası’ndan sürpriz ödeme! Nakit paranız kapınızda olabilir: 30 günlük geri sayım

Sigortalıların hasar tazminatları en geç 30 gün içinde ödeniyor. Bitkisel Ürün Sigortası’nda ise ödemede hasat dönemi bekleniyor. Tazminat alacaklıları için ödeme adresi Ziraat Bankası. Hesabı olmayanlar ise merkezi ödeme sistemiyle paralarına kavuşabiliyor. Tazminatınız kapıda olabilir. İşte detaylar.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 14:00

Hasar tazminatları sigorta işlemlerinin tamamlanması ve miktarın kesinleşmesi ile en geç 30 gün içinde ödenir. Bitkisel Ürün Sigortası'nda ödeme poliçenin bitiş tarihi olan hasat dönemini bekler. Ancak yüzde 100 hasar durumunda poliçe süresi dolmadan ödeme yapılabilir. Tazminatlar genellikle Ziraat Bankası hesabına aktarılır.

Ziraat Bankası’ndan sürpriz ödeme! Nakit paranız kapınızda olabilir: 30 günlük geri sayım

DON DOLU FIRTINA DERKEN GÖZLER TARIM SİGORTASINDA

Sigortalıların merakla beklediği hasar tazminatları, tüm işlemlerin tamamlanıp miktar kesinleştiğinde en geç 30 gün içinde ödeniyor. Ama dikkat. Bitkisel Ürün Sigortası’nda bu süre biraz farklı işliyor.

Ziraat Bankası’ndan sürpriz ödeme! Nakit paranız kapınızda olabilir: 30 günlük geri sayım

HASAT BİTMEDEN PARA YOK

Bitkisel Ürün Sigortası’nda ödeme için poliçenin bitiş tarihi yani hasat dönemi beklenecek. Ancak bir istisna var. Eğer yüzde 100 oranında tam hasar varsa, poliçe süresi dolmadan ödeme yapılabilir.

Ziraat Bankası’ndan sürpriz ödeme! Nakit paranız kapınızda olabilir: 30 günlük geri sayım

ZİRAAT BANKASI HESABI OLAN KAZANACAK

Tazminat alacaklıları için ödeme adresi genelde Ziraat Bankası. Bankada hesabı olanlar, en yakın şubeden ödemelerini kolayca alabiliyor. Hesabı olmayanlar ise merkezi ödeme sistemiyle paralarına kavuşacak.

Ziraat Bankası’ndan sürpriz ödeme! Nakit paranız kapınızda olabilir: 30 günlük geri sayım

TAZMİNAT GÜNÜNE DİKKAT

Hasar dosyanız tamamlandıysa ve ödeme süreci başladıysa, gözünüz kulağınız Ziraat Bankası’nda olsun. TARSİM, dolu, don, fırtına, hortum, yangın, heyelan, taşıt çarpması, deprem, sel ve su baskını gibi riskleri kapsayan sigorta ödemeleri yapıyor. Bu teminatlar; bitkisel ürün, sera, hayvancılık ve arıcılık gibi çeşitli branşlarda uygulanacak.

Ziraat Bankası’ndan sürpriz ödeme! Nakit paranız kapınızda olabilir: 30 günlük geri sayım

KADIN ÇİFTÇİYE +10 GENÇ OLANA +5 PRİM İNDİRİMİ

Peşin ödeme yapanlara yüzde 5 indirim, 40 yaş altı çiftçilere yüzde 5 genç çiftçi indirimi, kadın üreticilere yüzde 10 indirim uygulanacak. Ayrıca engelli bireyler, şehit ve gazi yakınları ve sözleşmeli üreticiler de çeşitli indirimlerden yararlanabiliyor.

Ziraat Bankası’ndan sürpriz ödeme! Nakit paranız kapınızda olabilir: 30 günlük geri sayım

HASAT GECİKİRSE GÜVENCE DEVAM EDER

Poliçe bitimine 15 gün kala, acenteye başvurularak poliçenin süresi uzatılabiliyor.

POLİÇEDE VAZGEÇMEK DE BİR HAK

Poliçe iptali için TARSİM’e, sigorta şirketi aracılığıyla yazılı başvuru yapılması yeterli.

Ziraat Bankası’ndan sürpriz ödeme! Nakit paranız kapınızda olabilir: 30 günlük geri sayım

SONRADAN AKLA GELENLER İÇİN B PLANI

Üretici, poliçeyi aldığı acenteye başvurarak değişiklik talep edebilir. Uygunluk durumunda güncellemeler yapılmasına imkan veriliyor.

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HER BÖLGEYE HER ÜRÜNE ÖZEL HESAP

Prim hesaplamasında, uzun vadeli istatistikler, bölgeye ve ürüne göre hasar-risk dengesi ve üreticinin ödeme gücü dikkate alınıyor.

Ziraat Bankası’ndan sürpriz ödeme! Nakit paranız kapınızda olabilir: 30 günlük geri sayım

TAHMİNİ PRİM HESAPLAMA YÖNTEMİ

TARSİM’in web sitesinde yer alan Online Prim Hesabı bölümü üzerinden tahmini primler hesaplanabiliyor. Ancak poliçe kesiminde bu rakamlar değişebilir.

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TARIM SİGORTASI POLİÇESİ NASIL YAPILIR?

Yetkili sigorta acenteleri aracılığıyla, TARSİM adına poliçe düzenlenebilir. Üretici, sigorta şirketiyle doğrudan iletişime geçebiliyor. Üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği kayıt sistemlerine (ÇKS gibi) kayıtlı olmaları ve bilgilerini her yıl güncellemeleri gerek.

Ziraat Bankası’ndan sürpriz ödeme! Nakit paranız kapınızda olabilir: 30 günlük geri sayım
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Sıkça Sorulan Sorular

TARSİM hasarın ne kadarını karşılıyor?
Tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve sürdürülebilmesi için desteklenen TARSİM sigortası kapsamında poliçe ödemeleri prim tutarının %50'si oranında devlet tarafından karşılanır, kalan tutar ise üretici tarafından ödenir.
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