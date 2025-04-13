Online tuzaklara geçit yok! Bakanlıktan E-Ticaret devlerine net mesaj: Radar açık cezalar kapıda

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret piyasasını mercek altına aldı. Suistimallerin artmasıyla para cezası kesmek için Bakanlık tetikteydi. Bu kapsamda son 6 ayda 67 firmaya 93,7 milyon lira idari para cezası uygulandı. Cayma hakkının yanı sıra tüketicilerin sipariş öncesi bilgilendirilmeleri ve sözleşmenin ifası gibi hususların yasal düzenlemelerle güvence altına alındığının altı çizilen Bakanlık açıklamasında, mağduriyetlere karşı tüketicileri koruyucu yasal düzenlemelerin yapıldığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı e-ticaret piyasasındaki denetimler sonucunda 67 firmaya 93,7 milyon lira idari para cezası uyguladı. Cayma hakkı hiçe sayan firmalara ceza yağdı. Denetimler daha bitmedi.

TÜKETİCİYİ MAĞDUR EDEN FİRMALAR KISKACA ALINDI

Ticaret Bakanlığı, internetten alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren dev bir denetime imza attı. E-ticaret platformlarında artan şikayetler sonrası harekete geçen Bakanlık, son 6 ayda 67 firmaya toplam 93,7 milyon TL ceza kesti. Denetimler ise tam gaz sürüyor!

CAYMA HAKKI TANIMAYAN YANDI

Bakanlık, özellikle ürün iadesi süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve geri ödeme yapılmaması gibi konuları masaya yatırdı. 2024 Ekim’de başlatılan incelemelerde, sadece cayma hakkı ihlallerinden dolayı 18 firmaya 40,3 milyon TL ceza kesildi. 2025’in ilk 3 ayında ceza yağdı.

İLK ÇEYREKTE DENETİMLER DAHA DA SIKILAŞTI

Ocak-Mart döneminde 49 firmaya 53,4 milyon TL ceza uygulandı. Üstelik 19 firma hakkında denetimler hala devam ediyor. Mesafeli sözleşmelerde tüketicinin zayıf taraf olduğunu hatırlatan Bakanlık, alışveriş öncesi bilgilendirme, cayma hakkı ve iade süreci gibi temel hakların artık daha sıkı koruma altında olduğunu vurguladı.

E-TİCARET DEVLERİNE MESAJ NET

Online alışverişte güvenin tesisi için başlayan bu büyük denetim dalgası, tüm sektöre örnek niteliğinde. Bakanlık, tüketici haklarını çiğneyen hiçbir firmanın gözden kaçmayacağının da altını çizdi. Tüketiciyi mağdur edene nefes yok. İade süresini geciktirenler, tüketici bilgilendirmesini atlayanlar dikkat. Bakanlık radarı açık, cezalar ise kapıda.