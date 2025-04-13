Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Online tuzaklara geçit yok! Bakanlıktan E-Ticaret devlerine net mesaj: Radar açık cezalar kapıda

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret piyasasını mercek altına aldı. Suistimallerin artmasıyla para cezası kesmek için Bakanlık tetikteydi. Bu kapsamda son 6 ayda 67 firmaya 93,7 milyon lira idari para cezası uygulandı. Cayma hakkının yanı sıra tüketicilerin sipariş öncesi bilgilendirilmeleri ve sözleşmenin ifası gibi hususların yasal düzenlemelerle güvence altına alındığının altı çizilen Bakanlık açıklamasında, mağduriyetlere karşı tüketicileri koruyucu yasal düzenlemelerin yapıldığı vurgulandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 10:47

Ticaret Bakanlığı e-ticaret piyasasındaki denetimler sonucunda 67 firmaya 93,7 milyon lira idari para cezası uyguladı. Cayma hakkı hiçe sayan firmalara ceza yağdı. Denetimler daha bitmedi.

Online tuzaklara geçit yok! Bakanlıktan E-Ticaret devlerine net mesaj: Radar açık cezalar kapıda

TÜKETİCİYİ MAĞDUR EDEN FİRMALAR KISKACA ALINDI

Ticaret Bakanlığı, internetten alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren dev bir denetime imza attı. E-ticaret platformlarında artan şikayetler sonrası harekete geçen Bakanlık, son 6 ayda 67 firmaya toplam 93,7 milyon TL ceza kesti. Denetimler ise tam gaz sürüyor!

CAYMA HAKKI TANIMAYAN YANDI

Bakanlık, özellikle ürün iadesi süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve geri ödeme yapılmaması gibi konuları masaya yatırdı. 2024 Ekim’de başlatılan incelemelerde, sadece cayma hakkı ihlallerinden dolayı 18 firmaya 40,3 milyon TL ceza kesildi. 2025’in ilk 3 ayında ceza yağdı.

Online tuzaklara geçit yok! Bakanlıktan E-Ticaret devlerine net mesaj: Radar açık cezalar kapıda

İLK ÇEYREKTE DENETİMLER DAHA DA SIKILAŞTI

Ocak-Mart döneminde 49 firmaya 53,4 milyon TL ceza uygulandı. Üstelik 19 firma hakkında denetimler hala devam ediyor. Mesafeli sözleşmelerde tüketicinin zayıf taraf olduğunu hatırlatan Bakanlık, alışveriş öncesi bilgilendirme, cayma hakkı ve iade süreci gibi temel hakların artık daha sıkı koruma altında olduğunu vurguladı.

Online tuzaklara geçit yok! Bakanlıktan E-Ticaret devlerine net mesaj: Radar açık cezalar kapıda
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur maaşına fark sessizce yansıdı! Emekli de eski rakamla hesap yapmasın: İşte 3 aylık en düşük maaşlar

E-TİCARET DEVLERİNE MESAJ NET

Online alışverişte güvenin tesisi için başlayan bu büyük denetim dalgası, tüm sektöre örnek niteliğinde. Bakanlık, tüketici haklarını çiğneyen hiçbir firmanın gözden kaçmayacağının da altını çizdi. Tüketiciyi mağdur edene nefes yok. İade süresini geciktirenler, tüketici bilgilendirmesini atlayanlar dikkat. Bakanlık radarı açık, cezalar ise kapıda.

Online tuzaklara geçit yok! Bakanlıktan E-Ticaret devlerine net mesaj: Radar açık cezalar kapıda
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hiçbir şart yok! SGK’dan maaş ve tazminat kapısı açıldı: İsa Karakaş açıkladı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.