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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Memur maaşına fark sessizce yansıdı! Emekli de eski rakamla hesap yapmasın: İşte 3 aylık en düşük maaşlar

Cüzdanlar geri sayımda. Emekliye zam, memura fark geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 aylık netleşti. Memurlara ise fark kesinleşti. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranlarının ortalaması belirleyici olacak. Temmuz ayında emeklilere bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark uygulanacak. Cebinizdeki rakam şimdiden değişti.

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KAYNAK:
Yeni Asır
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 10:45

Emekli ve memur için yeni döneme az kaldı. Mart enflasyonu yüzde 2.46 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına 3 aylık yüzde 10.06 oranında zam yapılacak. Memurların ise yüzde 5'lik Temmuz zammı 3 aylık farkla yüzde 9.02'ye yükselecek. Her yıl olduğu gibi emekliler ve memurlar ocak ayından sonra temmuz ayında da maaşlarında artış görecek. Gelecek 3 aylık veriye göre memur ve emekli maaşları daha da yükselecek.

Memur maaşına fark sessizce yansıdı! Emekli de eski rakamla hesap yapmasın: İşte 3 aylık en düşük maaşlar

MEMUR MAAŞINA FARK SESSİZCE YANSIDI

Kimse hesabını eski rakamla yapmasın. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem gelen 3 aylık enflasyon verileri ışığında memur ve emekli için yeni maaş hesaplamasını yaptı. Farklar hesapta, sürprizler yolda. Zam dalgası başladı.

Memur maaşına fark sessizce yansıdı! Emekli de eski rakamla hesap yapmasın: İşte 3 aylık en düşük maaşlar

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI YENİDEN YAZILDI

Mart enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte hem emeklilerin hem de memurların Temmuz zammına dair ilk net tablo ortaya çıktı.

EMEKLİNİN CEBİNDEKİ RAKAM DEĞİŞTİ

Faruk Erdem'in yaptığı hesaba göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 3 aylık enflasyon artışı yüzde 10.06 oldu. Bu oran şimdiden maaşlarınıza yansıyacak zammın habercisi. Temmuz’da bu oran, kalan 3 ayın verileriyle birlikte daha da yükselecek.

Memur maaşına fark sessizce yansıdı! Emekli de eski rakamla hesap yapmasın: İşte 3 aylık en düşük maaşlar

MEMUR MAAŞINA FARK DOPİNGİ

Memurlar için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 3.83 olarak oluştu. Temmuz ayında maaşlarınıza yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve bu fark da eklenerek şimdilik yüzde 9.02’lik bir artış görünüyor. Kalan 3 ayın verisiyle bu oran daha da yukarı çıkacak.

Memur maaşına fark sessizce yansıdı! Emekli de eski rakamla hesap yapmasın: İşte 3 aylık en düşük maaşlar

EN DÜŞÜK MAAŞLAR NASIL DEĞİŞTİ?

  • En düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı: 15.959 TL
  • En düşük memur maaşı: 47.670 TL
  • En düşük memur emeklisi aylığı: 21.387 TL
Memur maaşına fark sessizce yansıdı! Emekli de eski rakamla hesap yapmasın: İşte 3 aylık en düşük maaşlar
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MAAŞLARA SEÇİM AYARI MI GELECEK?

Promosyon beklentileri de devam ederken, gözler şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinde. Ancak Faruk Erdem'e göre bu artışlar yalnızca bir başlangıç. Temmuz ayında cebinizdeki rakam çok daha yükseğe çıkabilir.

Memur maaşına fark sessizce yansıdı! Emekli de eski rakamla hesap yapmasın: İşte 3 aylık en düşük maaşlar
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Sıkça Sorulan Sorular

Memura zam farkı ne kadar?
Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 3.83 olarak açıklandı. Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
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#Ekonomi
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