Memur maaşına fark sessizce yansıdı! Emekli de eski rakamla hesap yapmasın: İşte 3 aylık en düşük maaşlar

Cüzdanlar geri sayımda. Emekliye zam, memura fark geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 aylık netleşti. Memurlara ise fark kesinleşti. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranlarının ortalaması belirleyici olacak. Temmuz ayında emeklilere bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark uygulanacak. Cebinizdeki rakam şimdiden değişti.
Emekli ve memur için yeni döneme az kaldı. Mart enflasyonu yüzde 2.46 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına 3 aylık yüzde 10.06 oranında zam yapılacak. Memurların ise yüzde 5'lik Temmuz zammı 3 aylık farkla yüzde 9.02'ye yükselecek. Her yıl olduğu gibi emekliler ve memurlar ocak ayından sonra temmuz ayında da maaşlarında artış görecek. Gelecek 3 aylık veriye göre memur ve emekli maaşları daha da yükselecek.
Kimse hesabını eski rakamla yapmasın. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem gelen 3 aylık enflasyon verileri ışığında memur ve emekli için yeni maaş hesaplamasını yaptı. Farklar hesapta, sürprizler yolda. Zam dalgası başladı.
Mart enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte hem emeklilerin hem de memurların Temmuz zammına dair ilk net tablo ortaya çıktı.
Faruk Erdem'in yaptığı hesaba göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 3 aylık enflasyon artışı yüzde 10.06 oldu. Bu oran şimdiden maaşlarınıza yansıyacak zammın habercisi. Temmuz’da bu oran, kalan 3 ayın verileriyle birlikte daha da yükselecek.
Memurlar için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 3.83 olarak oluştu. Temmuz ayında maaşlarınıza yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve bu fark da eklenerek şimdilik yüzde 9.02’lik bir artış görünüyor. Kalan 3 ayın verisiyle bu oran daha da yukarı çıkacak.
Promosyon beklentileri de devam ederken, gözler şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinde. Ancak Faruk Erdem'e göre bu artışlar yalnızca bir başlangıç. Temmuz ayında cebinizdeki rakam çok daha yükseğe çıkabilir.