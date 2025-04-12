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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

YouTube'da en çok kazanan gazeteciler belli oldu! Binlerce dolarlık gelirleri var

YouTube, son yıllarda özellikle gazeteciler için alternatif bir yayın mecrası haline geldi. Geleneksel medyadan dijital platformlara geçiş bu meslek kolunda hız kazandı. TV'lerde tanıdığımız yüzler YouTube'dan kendi kanallarını açıp milyonlara hitap etmeye başladı. Ciddi abone ve izlenme sayılarına ulaşan bu isimlerin aylık kazançları ise milyonlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sosyal medyadan yayın yapan gazeteciler binlerce dolar kazanıyor. En çok kazanan gazeteciler ise belli oldu. İşte ünlü gazetecilerin sosyal medya kazançları.

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YouTube'da en çok kazanan gazeteciler belli oldu! Binlerce dolarlık gelirleri var
KAYNAK:
Para Limanı
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 16:33

YouTube'da en çok kazanan gazeteciler belli oldu. on dönemde birçok tanınmış gazeteci, televizyon ve yazılı basını bırakarak dijitale göç etti. YouTube, gazeteciler için alternatif bir yayın mecrası oldu. Kendi kitlelerini oluşturan bu isimlerin yaptıkları yayınlardan ne kadar gelir elde ettiği ise merak konusu oldu. O soru cevap buldu. İşte YouTube’da öne çıkan gazeteciler ve tahmini aylık kazançları.

YouTube'da en çok kazanan gazeteciler belli oldu! Binlerce dolarlık gelirleri var

SOSYAL MEDYA YAYINLARIYLA MİLYONLARA ULAŞIYORLAR

Sosyal medyadan yayın yapan gazeteciler binlerce dolar kazanıyor. En çok kazanan gazeteciler ve kazançlarının detaylı analizi geldi. İzlenme, reklam ve sponsorluk gelirleriyle YouTube’da en çok para kazanan ünlü gazeteciler belli oldu. En çok kazanan isimler Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Cüneyt Özdemir ve Nevşin Mengü oldu. İşte en çok gelir elde 10 kişi.

ÖZLEM GÜRSES ZİRVENİN YENİ SAHİBİ

Özlem Gürses: Aylık kazancı 24.200 – 30.000 dolar (yaklaşık 1 milyon – 1.1 milyon TL). Kanalı 644 bin aboneye ve toplamda 232 milyon izlenmeye ulaştı.

EN ÇOK KAZANAN GAZETECİ FATİH ALTAYLI

Fatih Altaylı, YouTube’daki içerikleriyle aylık 15.000 – 25.000 dolar (yaklaşık 950 bin TL) arasında gelir elde ediyor.

DİJİTALİN ÖNCÜLERİNDEN CÜNEYT ÖZDEMİR

Dijital yayıncılığa ilk geçen isimlerden biri olan Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalı, ayda 7.000 – 17.000 dolar (yaklaşık 645 bin TL) gelir sağlıyor.

NEVŞİN MENGÜ İLK 4'TE

Nevşin Mengü’nün tahmini aylık kazancı 8.000 – 14.000 dolar (yaklaşık 530 bin TL). Özellikle siyaset ve gündem yorumlarıyla ciddi bir izlenme elde ediyor.

Kazançlarıyla ilk 10'a giren isimler şöyle;

Yılmaz Özdil: Socialblade verilerine göre Özdil’in YouTube kazancı 2.000 – 31.000 dolar arasında değişiyor. Aylık ortalamasının 15.000 – 25.000 dolar olduğunu tahmin edildi.

Levent Gültekin'ten euro bazlı gelir: Tahmini aylık geliri 9.250 Euro (yaklaşık 384 bin TL).

Murat Yetkin: Kanalı ayda 4.500 – 13.600 dolar (yaklaşık 516 bin TL) arasında gelir getiriyor.

Memduh Bayraktaroğlu: Aylık 3 – 5 milyon izlenme alan Bayraktaroğlu’nun reklam gelirinden elde ettiği kazanç 8.000 – 12.000 dolar (yaklaşık 260 – 390 bin TL) arasında.

Ruşen Çakır: Ruşen Çakır’ın sadece reklam gelirleri 500 – 2.000 dolar arasında. Ancak Patreon, sponsorluk gibi ek gelirlerle bu rakam daha yukarı çıkıyor.

Deniz Zeyrek: Deniz Zeyrek’in tahmini YouTube geliri 1.000 – 5.000 dolar arasında seyrediyor.

YouTube'da en çok kazanan gazeteciler belli oldu! Binlerce dolarlık gelirleri var
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KAZANÇLARDAKİ DEĞİŞKENLİĞE DİKKAT

YouTube gelirleri 1.000 izlenmeye ortalama 1,21 dolar kazanç üzerinden hesaplanıyor. Bu kazanç, reklam tıklamaları, içerik türü ve izleyici kitlesine göre farklılık gösterebiliyor.

YouTube'da en çok kazanan gazeteciler belli oldu! Binlerce dolarlık gelirleri var
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ETİKETLER
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#sosyal-medya
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#İnternet Yayıncılığı
#Ekonomi
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