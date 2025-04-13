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 | Selahattin Demirel

Yanlış ürünü değiştirmeyen firmayı böyle dize getirdi! Tam 15 bin lira aldı

Bir ayakkabı mağazasından 350 liraya bot satın alan Ferhat Ç., kargoyla gelen botların her ikisinin de sağ ayak olduğunu görünce iade işlemi başlattı. Firma değişim ve iade yapamayacağını belirtti. Açtığı davayı kazanan Ferhat Ç., firmadan 15 bin lira tahsil etti.

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Yanlış ürünü değiştirmeyen firmayı böyle dize getirdi! Tam 15 bin lira aldı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 10:35

Kayseri'de yaşayan Ferhat Ç., 2024 yılının nisan ayında internetten ünlü bir ayakkabı firmasının sitesinden bir çift bot sipariş etti. Kampanyadan da faydalanan Ferhat Ç., bot için 350 lira ödedi. Evine gelen ayakkabı kutusunu açan Ferhat Ç., her iki ayakkabının da sağ ayak çıktığını gördü.

DEĞİŞİM İSTEDİ, FİRMA ZORLUK ÇIKARDI

Firmayı arayan Ferhat Ç., değişim istedi. Ancak firma satın alma işleminin internetten yapıldığı için değişim ve iade yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan Ferhat Ç., satın aldığı botlardaki ayıbın giderilmemesi üzerine avukatı Şeyma Karakoç aracılığıyla dava açtı.

Yanlış ürünü değiştirmeyen firmayı böyle dize getirdi! Tam 15 bin lira aldı

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ MÜŞTERİYİ HAKLI BULDU

Ayakkabı firmasının hiçbir şekilde kendileri ile uzlaşmadığını belirten Şeyma Karakoç, "Botların her ikisi de sağ çıkınca firmaya mail atarak ihtarda bulunduk. Ancak bize dönüş yapmadılar. Daha sonra tekrar mail attığımızda değişim yapamayacaklarını belirttiler. Hal böyle olunca biz de dava açtık. Tüketici hakem heyeti, bizi haklı bularak ayakkabı firmasının botları misli ile ödemesine hükmetti" dedi.

FİRMAYI İCRAYA VERDİ, 15 BİN LİRA ALDI

Hakem heyetinin kararının ardından kararı icraya koyduklarını belirten Avukat Karakoç, "Hem dava hem de icra masraflarıyla birlikte 350 liralık botlar firmaya 15 bin liraya mal oldu. Sadece misli ile ödenen ayakkabının fiyatı 6 bin 900 lira. Geri kalan tutar ise mahkeme ve vekâlet ücreti. Her şeyden öte bu karar, internetten alındığı için değişim yok diyen firmalara karşı tüketicilerin açacağı davalar için emsal niteliği taşıyacak" diye konuştu.

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ETİKETLER
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#tüketici hakları
#Ekonomi
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