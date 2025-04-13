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 | Kübra Çelepi

Altın fiyatı için 'Bu gidişle o rakamın da üzerine çıkarız' dedi! Uzmanı tarih verdi: Üstü de mümkün

Altın fiyatları tahminleri alt üst ederek beklenenden daha önce hedef fiyatlara ulaştı. Ons altın ve gram altın fiyatı yükselişte hız kesmiyor. Altın yatırımcısı ise tetikte. Alım satım için doğru zaman altın sahiplerinin radarında. Altın ve Para Piyasası Uzmanı Nasri Amcalar, altın fiyatlarının 3300 doları göreceğini ve hedeflenen rakamın daha da üstüne çıkacağını tahmin etti. Amcalar, Amerika'nın gümrük tarifeleri, Çin'in karşılığı, Orta Doğu'daki ateşkesin bozulması ve Rusya-Ukrayna krizi gibi faktörlerin altın fiyatlarını yukarı yönlendirdiğini açıklayarak gram altın için de sinyali verdi.

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KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 11:53

Altın fiyatları için kritik günler yaşanıyor. Uzmanların hedef fiyat beklentileri çok önce gerçekleşti. Altında hızlı yükselişler hem uzmanların hem de yatırımcıların radarında. Altın ve Para Piyasası Uzmanı Nasri Amcalar, ons altın fiyatını bu yıl içerisinde 3300 doları göreceğini ve böyle giderse hedeflenen fiyata daha da üstüne çıkacağını tahmin etti. Gram altın için de tahminler yenilendi.

Altın fiyatı için 'Bu gidişle o rakamın da üzerine çıkarız' dedi! Uzmanı tarih verdi: Üstü de mümkün

ALTINDA DAHA ZİRVE GÖRÜLMEDİ

Altın son günlerde peş peşe rekorlar kırarken, yatırımcı da artık satmalı mıyım, yoksa daha çıkacak mı, sorusunun peşine düştü. Ekol TV'ye konuşan Altın ve Para Piyasası Uzmanı Nasri Amcalar, gram altının 4.020 TL’den kapandığını belirtirken, ons altında 3.200 doların geçildiğini, hedefin ise 3.300 dolar olduğunu açıkladı.

Altın fiyatı için 'Bu gidişle o rakamın da üzerine çıkarız' dedi! Uzmanı tarih verdi: Üstü de mümkün

ALTINI ŞİMDİ ALMALI MI BEKLEMELİ Mİ?

Altın uzun vadeli düşünen yatırımcılar için hala güvenli liman. Nasri Amcalar, "Altın uzun vadede hiç kimseyi yarı yolda bırakmaz. Rekorlar sürüyor, daha da sürecek gibi görünüyor. Artık çok yükseldi, diye düşünüyorsan, yanılıyor olabilirsin." diyerek yükselişin arkasında büyük küresel gerilimlerin olduğunu sıraladı.

  • ABD-Çin ticaret savaşı
  • Orta Doğu’da ateşkesin bozulması
  • Rusya-Ukrayna krizi

Bu nedenlerin ise altını dünyada yine en güvenilir yatırım aracı haline getirdiğini aktardı.

Altın fiyatı için 'Bu gidişle o rakamın da üzerine çıkarız' dedi! Uzmanı tarih verdi: Üstü de mümkün

ALTIN HİKAYESİ DAHA YENİ BAŞLIYOR

Nasri Amcalar'ın açıklamaları şöyle;

"Altında hareketlilik bitmedi, belki de daha yeni başlıyor. Eğer kenarda alsam mı, diye düşünüyorsanız, fırsat hala kaçmadı. Ama kısa vadeli düşünüyorsanız, iyi bir zamanlama şart. Çünkü bu tren bir süre daha raydan çıkacak gibi.

Altın fiyatı için 'Bu gidişle o rakamın da üzerine çıkarız' dedi! Uzmanı tarih verdi: Üstü de mümkün

YENİ ZİRVELER Mİ GELİYOR?

Gram 4.020 TL, ons 3.200 doları geçti. Altın her geçen gün üzerine koyuyor. Biz 3.300 dolar hedefliyorduk, 3.200’ü geçtik bile. Böyle giderse o hedefi de aşar.

Altın fiyatı için 'Bu gidişle o rakamın da üzerine çıkarız' dedi! Uzmanı tarih verdi: Üstü de mümkün
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HER REKOR BİR YENİSİNİN HABERCİSİ

Altın treni hala kalkmadı. Uzun vadeli düşünüyorsan, bu seviyeler bile geç kalınmış sayılmaz."

Altın fiyatı için 'Bu gidişle o rakamın da üzerine çıkarız' dedi! Uzmanı tarih verdi: Üstü de mümkün
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