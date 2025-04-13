Hiçbir şart yok! SGK’dan maaş ve tazminat kapısı açıldı: İsa Karakaş açıkladı

SGK, hastalıkların iş nedeniyle ortaya çıktığı tespit edilmesi halinde yaş, sigortalılık süresi veya prim şartı olmaksızın meslek hastalığı emekliliği ödüyor. Konuya köşesinde yer veren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, önemli açıklamalarda bulundu. Meslek hastalığı, sigortalıların çalıştıkları veya yaptıkları işin niteliğinden kaynaklanan geçici veya sürekli hastalık veya bedensel veya ruhsal engellilik hali olarak tanımlanarak maddi ve manevi tazminat sunuyor. İşte ayrıntılar.

Engellilere tanınan vergi indirimiyle emeklilik hakkının kaldırılması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ancak şimdi çok daha çarpıcı bir uygulama gündemde. SGK, yaptığı iş yüzünden hastalananlara, hiçbir ön şart aramaksızın emeklilik maaşı bağlıyor, maddi ve manevi tazminatın da önü açılıyor. SGK, meslek hastalığının tanımı, sigortalı olunması, işin sonucu olarak ortaya çıkması ve Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi üzerine meslek hastalıklarını 5 grupta sınıflandırdı.

İŞİNİZ SİZE HASTALIK GETİRDİYSE EMEKLİLİK KAPINIZ AÇIK

SGK’nın az bilinen uygulaması, meslek nedeniyle hastalananlara büyük fırsatlar sunuyor. Ne yaş şartı aranıyor ne prim günü. Yeter ki hastalığınızın işinizden kaynaklandığı tespit edilsin. Konuya Türkiye Gazetesi köşesinde yer veren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, detayları aktardı.

NE YAŞ NE PRİM ŞARTI VAR

2025’in ilk aylarında engellilere tanınan vergi indirimiyle emeklilik hakkının kaldırılması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ancak şimdi çok daha çarpıcı bir uygulama gündemde. SGK, hastalıkların meslek hastalığı olarak kabul edilmesi durumunda hiçbir yaş şartı olmaksızın emeklilik geliri verecek. SGK, yaptığı iş yüzünden hastalananlara, hiçbir ön şart aramaksızın emeklilik maaşı bağlıyor, maddi ve manevi tazminatın da önü açılıyor.

KLASİK EMEKLİLİK SİSTEMLERİNDEN FARKLI İŞLİYOR

Bu özel emeklilik modeli klasik emeklilik sistemlerinden farklı. Ne yaş sınırı var, ne sigortalılık süresi, ne de prim günü şartı. Tek kriter, hastalığınızın meslek kaynaklı olduğunun SGK tarafından kabul edilmesi.

HANGİ HASTALIKLAR BU KAPSAMA GİRİYOR?

SGK, meslek hastalıklarını beş ana grupta topluyor:

Kimyasallar nedeniyle oluşan hastalıklar

Cilt rahatsızlıkları

Solunum sistemi hastalıkları (örn. pnömokonyoz)

Bulaşıcı hastalıklar

Fiziksel etkenlerden kaynaklanan hastalıklar

YÜKSEK TAZMİNATLAR DA KAZANABİLİRSİNİZ

Eğer işinizin doğası gereği bu hastalıklardan birine yakalandıysanız, SGK sizi güvence altına alacak. Üstelik bu hastalıklar, işten ayrıldıktan sonra da ortaya çıkabilir. Yeter ki uzmanlarca, mesleğinizden kaynaklandığı tespit edilsin. Bu durumdaki kişiler sadece maaş almakla kalmıyor, mahkemeye başvurarak yüksek tazminatlar da kazanabilir. Mahkemeye taşınan davaların büyük çoğunluğu da çalışan lehine sonuçlanmakta.