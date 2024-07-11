Emekliye ek zam için kritik gün! İşte masadaki 3 rakam

11 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:47

10 bin TL emekli aylığı alanlar ile ilgili toplantı yarın saat 15.30'da yapılacak

10 bin TL emekli aylığı alanlar ile ilgili toplantı yarın saat 15.30'da yapılacak

Emekliye seyyanen zam için yasa hazırlanıyor! Meclis'ten geçerse o rakam tüm emeklilere verilecek

Emekliye seyyanen zam için yasa hazırlanıyor! Meclis'ten geçerse o rakam tüm emeklilere verilecek

Emekli aylıklarına ek zam çalışması konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başta olmak üzere AK Partili isimler bir araya gelecek

En düşük emekli maaşının artırılması için kritik toplantı bugün 15.30'da Beştepe’de yapılacak. Toplantı öncesinde asgari ücrete zam yapılmayacağı ve seyyanen zam olmayacağı belli oldu. Bugün geride kalacak toplantının ardından en düşük emekli maaşının netleşmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI ARTIRMAK İÇİN TOPLANACAKLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bugün Beştepe’de toplanıyor. Gözler Beştepe'de olacak.

En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için kritik virajın bugün aşılması bekleniyor.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALDI?

Güncel gelişmelere bakacak olursak 10 bin liranın altındaki emekli maaşlarının yukarı çekilmesine ilişkin bir düzenleme yapılabileceğini ancak rakamın net olmadığı biliniyor.

Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Böylece emekli yüzde 24,73’lük zam almaya hak kazandı.

Kök maaşı 8 bin ve altında olan emeklilere bu zam yansımadı. 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı ise halen 10 bin TL'nin altında bulunuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 TUTAR GÜNDEMDE

AK Parti kurmayları ise en düşük emekli maaşının 11 bin 500 - 12 bin - 12 bin 500 lira arasında olması yönünde çalışmalara başladı.

AK Parti, Güler’in başkanlığında basına kapalı toplanarak, Meclis çalışma takvimi üzerinde anlaştı. Meclis Temmuz ayı sonuna kadar çalışacak ve gündemindeki yasaları hayata geçirecek. Emekliler için yapılan düzenlemelerin ek madde olarak eklenmesi bekleniyor.

Düzenleme temmuz maaşlarına yetiştirilmezse yetişmeyen zam iki aylık farkla birlikte bir sonraki ay ödenecek.

SEYYANEN ZAM VE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI YOK

AK Partili yetkililer, emekliler için seyyanen zam olmayacağını ve asgari ücrete zam yapılmayacağını kritik toplantı öncesi altını çizdi. Şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma yapılıyor.

Toplantı sonrasında hazırlanan önerinin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.