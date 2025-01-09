Emekliye ek zam var mı? Özgür Erdursun açıkladı: 13 Ocak tarihine dikkat

09 Ocak 2025 14:42 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 14:46

Emekli maaşlarına yapılan zam oranı belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15,75 enflasyon farkı almaya hak kazanırken memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54 zam yansıtıldı. En düşük emekli maaşı ise 2025’te 14 bin 469 TL oldu. Emekli maaşlarına dair zam iddiaları hakkında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ek zam için kritik tarihe işaret etti. Bir intibak düzenlemesine dikkat çeken uzman, konunun kesin çözümünü açıkladı.

Enflasyon​ farkı kadar zam verilen emekliler, herhangi bir ek zam​ bekliyor. Ek zam söylentileri hızla artarken Sosyal Güvenlik​ Uzmanı Özgür Erdursun ek zam için kritik tarihe işaret etti. Emekliler için en düşük tamamlanan aylık milyonlarca emekliyi en altta birleştirdi. En düşük emekli aylığı, asgari ücretin yüzde 65’ine kadar düştü. Geçtiğimiz yıldan örnek veren Özgür Erdursun, sürpriz bir zam kararının çıkabileceğine dikkat çekti.

EMEKLİYE EK ZAM İÇİN KRİTİK TARİH

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un ek zam kararı ile ilgili açıklamaları şöyle;

“Emekli maaşlarına birkaç puan refah payı verileceğini düşünüyordum ama verilmedi. Emekli maaşları artık iyice geriledi. Emekli maaşlarının hesaplama sistemi konuşulmalı. Bir intibak düzenlemesi yapılarak konunun kesin çözümü bulunmalıdır. Emekli maaşlarına mutlaka bir güncelleme yapılması gerekiyor.

13 OCAK TARİHİNE DİKKAT

Emekli maaşları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl 16 Ocak’ta ek bir zam açıkladı. Şimdi 13 Ocak’ta bir toplantı daha olacak. İnsanların beklentisi çok fazla. Bu konuda tepkiler de çok fazla. Bu tepkileri dindirmek için emeklilere ek bir zam yapılacak mı? Geçtiğimiz yıl yerel seçimler de vardı. O dönem yerel seçimlerden dolayı mı bir artırım yapıldı? Bunu bilemiyorum ama gelişmeleri takip edeceğiz.”

EMEKLİ AYLIKLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylıklarının yıllara göre değişimini şöyle vurguladı;

"Memur ve memur emeklilerine % 11.54,

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 15.75 zam aldı.

2019’da en düşük tamamlanan aylık uygulaması 1.000 TL,

2020’de 1.500 TL

2022’de 2.500 TL,

2022’de 3.500 TL,

2023’de 5.500 TL,

2023’de 7.500 TL,

2024’de 10.000 TL,

2024’de 12.500 TL,

2025’de ise 14.469 TL oldu."

2002’de asgari ücret​ 184 TL, en düşük SSK emeklisinin emekli ay­lığı ise 276 TL idi. En düşük emekli aylığı asgari ücretin üzerindeydi. Asgari ücret en düşük SSK emeklisinin % 67’si oranındaydı. Şimdi tam tersi oldu ve en düşük emekli aylığı, asgari ücretin % 65’ine kadar düştü."

ESNAFIN ZARARI BÜYÜDÜ

Memur emeklilerine verilmeyen ve bugünkü değeri ile 16.000 TL olan seyyanen zam var. Bu fark memurlara verilmiş ama emekliler alamamışlardı.

ERKEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERE UYARI

Özgür Erdursun, erken emeklilik​ hakkı elde etmek isteyenlerin bu fırsatlardan yararlanarak, emeklilik yaşını öne alabileceklerini belirtti.

"Prim günü eksik olanlar, SGK'ya borçlanma yaparak bu eksikliklerini giderebilirler.

Erken emeklilik için borçlanılabilecek süreler arasında;