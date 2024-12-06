Emekliye seyyanen zam için yeşil ışık! Karar masada: En düşük emekli maaşı artıyor

06 Aralık 2024 09:47 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:20

Emeklilerin uzun süredir beklediği seyyanen zam için umut veren bir adım atıldı. İddialara göre, AK Parti Genel Merkezi'ndeki istişare toplantısında emeklilerin talepleri masaya yatırıldı. Milletvekillerinin, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için enflasyon artışına ek olarak seyyanen zam yapılması gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

Kamu-Sen'den memur ve emekli zammı çıkışı! En az bu olmalı diyerek oran verdi

Kamu-Sen'den memur ve emekli zammı çıkışı! En az bu olmalı diyerek oran verdi

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli​, 2025 yılında maaşlarına yapılacak zam​ oranını merakla bekliyor. Son dönemde artan yaşam maliyetleri, emeklilerin alım gücünü ciddi şekilde düşürdü. Bu durum, emeklilerin daha yüksek oranlarda maaş artışı talep etmesine yol açtı. Özellikle düşük emekli maaşı alan vatandaşlar, enflasyon​ farkına ek olarak seyyanen bir zam yapılmasını istiyor. Bu taleple birlikte, mevcut ekonomik koşullar karşısında emeklilerin daha rahat bir yaşam sürmesi hedefleniyor.

EMEKLİLERİN SEYYANEN ZAM TALEBİ MASADA

En düşük emekli maaşının 12.500 TL olduğu bu dönemde geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, "Yeni yılda maaşlara ne kadar zam yapılacak? Seyyanen zam kararı alınacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" gibi sorulara cevap arıyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan istişare toplantılarında emeklilerin zam talepleri masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerin enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini ve maaş artışıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yılmaz, bu konuda asgari ücretle ilgili yapılacak değerlendirmelerin de belirleyici olacağını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU’NDAN BEKLENTİLER

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık’ta çalışmalarına başlayacak. Bu çalışmalar, yalnızca asgari ücret için değil, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları konusunda da önemli bir gösterge olacak. Özellikle enflasyon farkının üzerine seyyanen zam yapılması yönündeki talepler, komisyondan çıkacak kararlarla şekillenecek.

VATANDAŞI RAHATLATACAK BİR ÇÖZÜM BEKLENİYOR

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantılarda, milletvekillerinin de emekli maaşlarına dair talepleri gündeme getirdiği öğrenildi. Bu görüşmelerde, maaşların enflasyonun altında kalmaması gerektiği vurgulanırken, özellikle düşük maaş alan emeklilerin geçim sıkıntısı çekmemesi için seyyanen zam yapılmasının şart olduğu ifade edildi. Yeni yılda, emeklilere hem enflasyon farkı hem de seyyanen zam yapılması bekleniyor. Bu düzenlemelerle birlikte emeklilerin alım gücünün artırılması, temel ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek bir seviyeye ulaşması amaçlanıyor. Özellikle düşük maaş alan emekliler için seyyanen zam, geçim sıkıntısını azaltacak önemli bir adım olarak görülüyor.