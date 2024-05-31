Emekliye seyyanen zam mı, oransal zam mı verilmeli? SGK Uzmanı İsa Karakaş kritik formülü verdi

31 May 2024 16:44 - Güncelleme : 31 May 2024 16:47

Açlık sınırı 19 bine dayandı. Yoksulluk sınırı ise 61 bin lirayı geçti. Rakamlar bu kadar yükselirken gözler bir kez daha emekli ve asgari ücretlinin zamlarına çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş hem çalışanın hem de emeklinin maaşları ile ilgili zam beklentilerini değerlendirdi.

“EMEKLİ MAAŞININ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLMAMASI GEREKİR”

Emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğine dikkat çeken İsa Karakaş, “SGK hangi işçiyi çalıştırırsan çalıştır, matrah olarak asgari ücreti baz alıyor. SGK işverene ‘asgari ücretin altında prim ödeyemezsin’ diyor. İster bakkal olsun ister esnaf prim ödemesini asgari ücret üzerinden ödenmesi lazım. Dolayısıyla en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması SGK’nın bu uygulaması nedeniyle gereklidir.” dedi.

“2003 YILINDA EMEKLİNİN MAAŞI 1,5 ASGARİ ÜCRETE YAKINDI”

İsa Karakaş asgari ücret ile emekli maaşı dengesini de geçmiş yıllardan ilginç bir örnekle açıkladı. Karakaş, “2003 yılında AK Parti geldiği zaman zamlar yaptı ve emekli maaşları da yükseltmişti. 2003 yılında en düşük SSK emeklisinin maaşı neredeyse 1,5 asgari ücrete yakındı. Geldiğimiz noktada bugün emekli maaşları asgari ücretin yüzde 60’ına kadar düştü. Sadece 2023 haziran ayında emekli maaşı asgari ücretin yüzde 80’ine denk geliyor.” diye konuştu.

"KÖK MAAŞA ZAM YAPILMAZSA İNFİALE YOL AÇAR"

Karakaş, kök maaş düzenlemesinin olmayacağı söylentilerine de dikkat çeken yorumda bulundu. Karakaş, “Emeklinin kök maaşına artış yapılmazsa ve 4 milyonun üzerinde emekli 10 bin TL maaş almaya devam ederse büyük bir infiale yol açar. Açlık sınırı şimdiden 19 bine dayandı. Temmuzda bu sınır ne olacak bilmiyoruz. Bu durumda açlık sınırının yarısının da altına düşecek bir emekli maaşını hayal bile etmek istemiyorum” dedi.

“ÖNCE SEYYANEN ZAM, SONRA ORANSAL ZAM”

Açlık sınırının göz önünde bulundurulup, ne olursa olsun emekliye ‘seyyanen zam’ yapılması gerektiğini dikkat çeken İsa Karakaş, “Seyyanen zam olmadığı takdirde emeklilerin durumu düzelmez. Bir kereye mahsus seyyanen zam yapılacak, bu zamdan sonra artık mevcut sisteme dönülüp artık oransal şekilde zamlar yapılarak sistemin yürümesi lazım.” diye konuştu.