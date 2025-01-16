Emekliye seyyanen zam umudu temmuza kaldı! Emekli maaşları ek bir artış olmadan Meclis'ten geçti

16 Ocak 2025 16:44 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 17:34

En düşük emekli maaşı ve asgari ücret desteği Meclis'ten geçti. Emeklilere yapılan zammı da içeren kanun teklifi, seyyanen zam olmadan onaylandı. Emeklinin ek zam umudu tamamen suya düştü. Temmuz ayına kadar SSK, Bağkur emeklileri zam almayacak.

Emeklinin seyyanen zam​ umudu resmen suya düştü. Yeni yılın ilk yarısı için yüzde 15,75 oranında zam alan emekliler ek bir seyyanen zam bekliyordu. Ancak emeklilere yapılan zammı da içeren kanun teklifi iyileştirme olmadan Meclis​'ten geçti.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YOK

Emekliler​, yüzde 15,75 oranındaki maaş artışını yetersiz bulmaya devam ediyor. Ancak en düşük emekli maaşı ve asgari ücret desteğini içeren kanun teklifi, ek bir artış olmadan Meclis'ten geçti.

Düzenlemeyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Bu kapsamda yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2025 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 14 bin 469 liraya yükseltildi.