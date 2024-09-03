Emin Yılmaz'dan emekli için çifte maaş müjdesi! İşte tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları: Bağkur prim eşitleme de gündemde

03 Eylül 2024 15:52 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:18

Son dakika | Enflasyon farkı için iki veri belli oldu! Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı: İşte memur ve memur emeklisi için zamlı maaş tablosu

Son dakika | Enflasyon farkı için iki veri belli oldu! Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı: İşte memur ve memur emeklisi için zamlı maaş tablosu

Milyonların gündeminde tamamlayıcı emeklilik sistemi var. 1 Ekim’de Meclis’in yeniden açılmasıyla çalışma hayatını düzenleyecek pek çok yeni kararın alınması bekleniyor. Sistemin emeklilik döneminde ek bir gelir oluşturması hedefleniyor. TES sisteminde çalışanın maaşından belli bir miktar kesilecek. Bu kesintiye devlet ve işveren de katkı sağlayacak. SGK Uzmanı Emin Yılmaz TGRT Haber ekranlarında sistemin detaylarını anlattı.

EV HANIMLARI İÇİN DÜZENLEME

Emin Yılmaz konuyla ilgili sinyallerin AK Parti seçim beyannamesine ve Çalışma Bakanlığı'nın önümüzdeki 3 yıllık stratejik programının satır aralarına bakıldığında görülebileceğinin altını çizerek şunları kaydetti:

Yılmaz gelecek dönem Meclis sıralarında hem özel hem de konu sektörü için esnek çalışmanın görüşülebileceğini söyledi. Keza yine seçim beyannamesinde ev hanımların emekliliğiyle alakalı bazı detaylar vardı.

Şu anda ev hanımların emekliliği yok mu? O da var. Siz iste bağlı prim yani Bağkur statüsü üzerinden dışarıdan prim ödeyerekten emekli olabilirsiniz. Ama burada getirilecek olan asıl da avantaj olacak olan detay isteğe bağlı Bağkur priminin 3'te birinin Hazine tarafından karşılanması.

BAĞKUR PRİM GÜNÜ EŞİTLEME MASADA

Yine küçük esnafın ve Bağkurlunun 9 bin prim gününün 7.200 güne düşeceği yeni dönemde görüşülebilir. 3.600 ek göstergen geçmiş dönemde 4 meslek grubuna gelmişti. Bunu tüm memurlara birinci derece kademeye gelenlerle ilgili tüm memurlara geleceğini söyleyebiliriz.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YÜZDE 3 KESİNTİ

Tamamlayıcı emeklilik sistemi hakkında da konuşan Yılmaz yakında bu sistemin hayata gireceğini ifade ederek şunları söyledi: Ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi 2017'den bu tarafa hayatı hayatımızda ve de ülkemizde 5 işçi ve üzerinde bulunan iş yerlerinde zorunlu olarak orada çalışanın brüt ücretinde yüzde 3 kesinti yapılıyor.

Peki TES ile ne değişecek? O soruya gelince bireysel emekli sisteminde otomatik katılım sistemi vardı. Buradaki otomatik katılım sistemi tamamen hayattan çıkarılıp zorunlu hale gelecek. Bireysel Emeklilik Sistemi' nde yüzde 3'lük işçiden kesintinin yanında işveren de minimum bir buçuk ya da 2 puan doğrultusunda bir eklenti yapacak.

İKİNCİ BİR MAAŞ ALACAKSINIZ

Burada sizin maaşınızdan keza işverenin de katkısıyla birlikte ayrı bir yerde bir kumbarada bunlar biriktirilecek. Siz yarın öbür gün emeklilikle ilgili olan şartları yerine getirdiğini takdirde devlet tarafından sosyal güvenlik sisteminden bir maaş yine tamamlayıcı yemeklik sisteminden de ikincil bir maaş alacaksınız.