Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatları yükseldi, düğün adetleri değişti: Emekli maaşı altın almaya yetmiyor

03 Eylül 2024 15:19 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:07

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Yaz sezonun başlamasıyla iyi bir kar elde edeceğini düşünen kuyumcular altın fiyatları rekor üzerine rekor kırınca umduğunu bulmadı. Satışların geçtiğimiz yıllara göre yüzde 50 düşüşe geçtiğini söyleyen kuyumcular maaşların altın birikimi yapmaya engel olduğunu ifade ettiler.

İKİ YÜZÜKLE DÜĞÜN YAPAN VAR

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, bu yıl yaz düğün sezonunun kendileri için çok verimsiz geçtiğini söyledi. Önceden düğün yapan çiftlerin altın alışverişine çıktığını ancak bu yıl iki yüzükle bile evlilik yapanların olduğunu kaydeden Yazıcı, “Bu sezon hayal kırıklığı yaşadık. Geçen yılı bu yılda kıyasladığımızda yüzde 50 oranında bir düşüş var” dedi.

Yazıcı, alım gücünün az olmasının alımları düşürdüğünü ifade ederek şöyle konuştu: Piyasaların anormal derecede enflasyona yenik düşmesi, vatandaşın almış olduğu maaşın birikimi sonunda altın alamaması düğünlerde artık eskisi gibi 3-5 bilezik, gerdanlık set takımı bu tarz bir şeyler daha alınamamakta.

Hatta iki yüzükle bile evliliğini yapanlar var. Geldiğimiz nokta bu bundan sonraki süreç ne olur bilemiyorum ama tüm kuyumcular bu yıl hayal kırıklığı yaşadık diyebilirim.”

ALTIN FİYATLARI ARTIŞI YÜZÜNDEN İŞ KAYBI BAŞLADI

Altının sürekli yükselmesinden dolayı yüzde 90 iş kaybı yaşadıklarını belirten Yazıcı açıklamalarına şöyle devam etti: “Son 10 yılı hesaba koyarsak geçmiş zamanla bu zaman altının yükselmesinden kaynaklı olduğundan kuyumculuk sektöründe yüzde 90 iş kaybı var.

Bunun nedenlerini araştırmak lazım. Avrupalı gurbetçi geliyor yurt dışında almış olduğu maaşın oranda, beki onlarda enflasyona yenik düşüyor ama geldiklerinde bin Euro'nun karşılığında alabilecek olduğu 10-12 gram bir ürün alabilmekteler. Geçmişte 20-25 gram altın alabiliyorlardı bunu da hesaba koyduğumuzda zaten yüzde 50 buradan bir kayıp var.

MAAŞLAR ALTIN ALMAYA YETMİYOR

Dolayısıyla ülkemizde asgari ücret ve emeklinin almış olduğu maaşla birlikte birikim yapamamakta. Düğün yapacak olan bir vatandaş bugün bir milyon TL ile düğün yapıyor.

Bir set takımı, hasır bilezik 350 bin ila 650 bin TL arasında. Hasır bileziğin merkezi olan Trabzon'da bu sezon hasır bilezik satışlarında da çok büyük hayal kırıklığı yaşadık. Umarım önümüzdeki yıllarda bu işler düzelir. Enflasyon aşağıya gelir, alım gücü artar”

OLUMSUZ YANSIDI

"Bu sene enteresan bir Arap turist kitlesi geldi. Bunların da bizlere fazla bir şey kattığı söylenemez. 10 liralık ürünü 5 TL'ye almaya kalkıyorlar.

Dolayısıyla her yerde bir kaybımız var. Dün 5 liralık bir ürünü 15 TL'ye satan turizmci bugün avcunu açmış bekliyor” ifadelerini kullanan Yazıcı, “Haliyle bunların bizlere olumsuz yansımaları var” dedi.

Yazıcı “Restorana gidiyor 300 TL'ye yemiş olduğu bir tabak yemeği 700-800 TL'ye yiyor. Onun denetimi yapılmıyor haliyle bunlara bakılınca turistte kaçıyor kaliteli turist kalmıyor” dedi.

YÜZDE 10’U BİLE TUTTURAMADIK

Bu sezon en az satış dönemini yaşadıklarını kaydeden kuyumculardan Zekeriya Tonyalı ise “Bu yaz sezonu beklediğimiz satışların yüzde 10'unu bile yapamadık. Gurbetçilerin para olayına çok sıkışık olduklarını gördük.

Dolayısıyla alışveriş beklentimizin çok çok altında oldu. Yaklaşık 45 yıldır bu sektördeyim bu seneki kadar az satış olduğunu hiç görmedim. Takı olarak bu sezon düğün ağırlığı yani satışı pek yapamadık” ifadelerini kullandı.