Eminevim’in büyük çekilişinde araç ödülü sahibini buldu 

08 Kasım 2024 11:50 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:55

Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim, 750 bin TL ve üzeri kayıt yapan müşterilerinin arasında gerçekleştirdiği Volvo XC40 çekilişini tamamladı. Noter ile Milli Piyango yetkilileri huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan çekilişte, büyük ödül sahibini buldu.

Yenilikçi finansal çözümleri ve kişiselleştirilmiş hizmetleriyle çalışmalarını sürdüren Eminevim, 33. yılını özel bir kampanya ile taçlandırdı. Her 750 bin TL ve üzeri kayıt yapan müşterileri arasında Volvo XC40 çekiliş kampanyası düzenleyen Eminevim’de çekiliş büyük bir heyecanla tamamlandı. İstanbul’da düzenlenen çekiliş töreni, Eminevim’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Toplamda 60 bin 667 katılım hakkı ile gerçekleştirilen çekiliş, büyük ilgi gördü.

Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda düzenlenen çekiliş sonucunda, 02771 sıra numaralı Hüseyin İlker Öztürk kazandı.

“Güven dolu bir yolculuğun simgesi”

Eminevim Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen teslim töreninde konuşan Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuh Suat Karataş, büyük ödülü kazanan talihliyi tebrik ederek “Bizler için her bir üyemizin memnuniyeti ve güveni, en büyük değerimiz. Bugün teslim ettiğimiz Volvo XC40 ise bu güvenin ve dayanışmanın en güzel sembollerinden biri. Bu güzel ailenin değerli bir üyesi olarak sizlerin katkıları ve desteği, bizi daha büyük hedeflere taşıyor. Üyelerimize verdiğimiz sözleri tutmak, onları hayallerine bir adım daha yaklaştırmak, her zaman en öncelikli hedefimiz oldu.” ifadelerini kullandı.

Nuh Suat Karataş, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün yaptığımız teslimat sadece bir araç değil; birlikte kazandığımızın, birlikte güçlendiğimizin, güven dolu bir yolculukta el ele yürüdüğümüzün bir simgesi. Eminevim’in "birlikte kazanma" ilkesini yaşatan ve bu bağı güçlendiren her bir üyemize gönülden teşekkür ediyorum.”

Eminevim’e teşekkür eden talihli Hüseyin İlker Öztürk ise “Çekilişte ismim açıklandığında yaşadığım o sürpriz ve heyecan hissini tarif etmek gerçekten zor. O anı asla unutmayacağım; benim ve ailem için çok büyük mutluluk oldu. Eminevim iyi ki var.” dedi.

2. Volvo çekilişi 27 Ocak’ta

Eminevim'in “Lidere Yakışır Dev Kampanya” süreci tüm hızıyla devam ediyor. 1 Eylül-31 Aralık 2024 tarihleri arasında 750 bin TL ve üzeri her sözleşme, katılımcılara yeni bir çekiliş hakkı kazandıracak. Büyük ödülün yine Volvo XC40 olduğu çekiliş, 27 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.