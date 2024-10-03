Emlak ilanını paylaştı konut fiyatlarının düştüğünü iddia etti! Konut fiyatlarında altın hesabı kafaları karıştırdı

03 Ekim 2024 12:03 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:05

İnşaat mühendisi Alper Kutlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir analizle dikkatleri üzerine çekti. Birkaç emlak ilanını paylaşarak konut fiyatlarının düştüğünü dile getiren Kutlu, "İstanbul Kartal'daki bir evin 2019 fiyatı 2.850 gram altın fiyatı iken 2024'te 2.712 gram altın olduğunu ifade etti. Analizin ardından vatandaşların konut fiyatları ile ilgili tepkisi gecikmedi.

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Sosyal medya konut fiyatları üzerine dikkat çeken bir tartışmaya sahne oldu. İnşaat mühendisi Alper Kutlu, birkaç emlak ilanını paylaştı ve "Konut fiyatlarında geçmişten günümüze hiçbir artış yok hatta düşüş var" iddiasında bulundu. Paylaşımda İstanbul Kartal'daki bir evin 2019 fiyatının 2.850 gram altın fiyatı iken 2024'te 2.712 gram altın fiyatına denk geldiği görüldü.

KONUT FİYATLARI ARTMIYOR DÜŞÜYOR İDDİASI

Yüksek seyreden konut kredisi faiz oranları nedeniyle konuta olan talep azaldı. Ardından devlet ve kamu bankaları konut kredisi faiz oranları için harekete geçti. Ağustos ayında Türkiye geneli ortalama konut fiyatının 3 milyon 463 bin TL oldu.

Türkiye genelinde konut satışları, geçtiğimiz senenin ağustos ayına göre yüzde 9,9 artış gösterse de vatandaş yüksek faizler nedeniyle şimdilik konuta temkinli yaklaşıyor.

İnşaat mühendisi Alper Kutlu, tam bu noktada dikkat çeken bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birkaç emlak ilanını paylaşarak konut fiyatlarının düştüğünü iddia etti.

KONUT FİYATINDA ALTIN HESABI

İnşaat mühendisi Alper Kutlu isimli kullanıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Kartal'daki bir evin 2019 fiyatı 2.850 gram altın fiyatı iken 2024'te 2.712 gram altın olduğunu ifade etti. Kullanıcı "Konut fiyatlarında geçmişten günümüze hiçbir artış yok hatta düşüş var" dedi.

Söz konusu paylaşım şöyle;

"İstanbul Kartal'daki bir dairenin 2019 yılı satış fiyatı: 2850 gram altın . Aynı dairenin 2024 ilan fiyatı: 2712 gram altın. Yani 2019'da 500 bin TL daha ucuza alınabiliyormuş. Hangi ev için bakılırsa bakılsın durum benzer çıkacaktır.

Şimdi bu hesapta evin 5 yıl yaşlandığını ihmal ettiğimi söyleyenler olacaktır onlara peşinen söyleyeyim; Kartal bölgesi son 5 yılda oldukça gelişti, bunun evin değerini artırması dahi lazımdı. Ayrıca evin içi sıfırlanmış şekliyle satılıyor."

Paylaşımın altına çok sayı da vatandaştan da yorum gecikmedi.