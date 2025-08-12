Menü Kapat
Avatar
Editor
 Safa Keser

Emlak Katılım ülke ekonomisine 206 milyar TL kaynak sağladı

2025 yılının ilk yarısında finansal istikrarını pekiştirerek büyüme ivmesini sürdüren Emlak Katılım, reel sektöre sağladığı yüksek finansman hacmi, artan kârlılığı ve verimlilik odaklı stratejileriyle güçlü performansını daha da ileriye taşıdı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %82 artışla ülke ekonomisine 206 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %46 oranında artırarak 7.6 Milyar TL’ye çıkardı.

Emlak Katılım ülke ekonomisine 206 milyar TL kaynak sağladı
12.08.2025
12.08.2025
Katılım finans sektöründe güven veren büyümesini sürdüren Emlak Katılım, 2025 yılının ilk 6 ayında da finansal sonuçları ve reel sektöre sunduğu kaynaklarla başarılı performansını istikrarlı bir şekilde devam ettirdi. Etkin bilanço yönetimi, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve katılım finans sektörüne kazandırdığı yenilikçi ürünler ile dikkat çeken Emlak Katılım, Türkiye ekonomisine büyük katkılar sundu.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %82 artışla ülke ekonomisine 206 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %46 oranında artırarak 7.6 Milyar TL’ye çıkardı. Aktif büyüklüğünü 298 Milyar TL’ye ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını 225 Milyar TL’ye yükseltti. Aynı dönemde kullandırılan fon büyümesi %91 düzeyinde gerçekleşirken %1.02 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve %21,93’lük sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025 yılı ilk yarısında özkaynak kârlılığını %69 seviyesinde tamamladı.

Emlak Katılım ülke ekonomisine 206 milyar TL kaynak sağladı

KATILIM ESASLI FON SAKLAMADA GÜÇLÜ ARTIŞ

Katılım esaslı portföy saklama kuruluşu lisansına sahip ilk banka olarak sektörde öncü konumunu sürdüren Emlak Katılım, 2025 yılının ilk yarısında bu alandaki hizmet kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Aktif olarak saklayıcılığını yürüttüğü katılım esaslı fon sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %183 artış göstererek 34’e ulaştı. Kolektif saklama faaliyetlerine ek olarak sektörün ilk katılım esaslı bireysel saklama hizmetini de bu dönemde hayata geçiren Emlak Katılım, saklama şubesi aracılığıyla iki portföy yönetim şirketine bireysel düzeyde hizmet sunmaya başladı. Bu önemli adımla birlikte Emlak Katılım, portföy saklama alanındaki hizmet yelpazesini genişleterek sektöre değer katmaya devam etti.

“EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETİ” BDDK’DAN FAALİYET İZNİ ALDI

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan “Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.” Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet izni aldı. Türkiye’nin ilk toplu konut finansman modelini geliştiren ve bir asır boyunca ev sahibi olmak isteyenleri hayal ettikleri evlere kavuşturan Emlak Katılım, Türkiye’de yine bir ilke imza atıyor. İlk kez bir banka, tasarruf finansman sektörüne giriş yaparak ev, araç ve çatılı işyeri ihtiyaçları için geniş kitlelere erişilebilir finansal çözümler sunmaya hazırlanıyor.

Emlak Katılım ülke ekonomisine 206 milyar TL kaynak sağladı

EMLAK KATILIM, PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNİ AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Reel sektöre ve bireylere yönelik sürdürülebilir finansal çözümler sunarak ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan Emlak Katılım, katılım finans ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterecek portföy yönetim şirketini faaliyete açmak için resmi hazırlıklarını sürdürüyor. Sektöre yeni bir soluk getirmesi hedeflenen şirketin, yakın dönemde faaliyete geçmesi planlanıyor. Emlak Katılım Portföy Yönetim Şirketi, bankanın stratejileriyle uyumlu olarak bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni yatırım olanakları sağlayacaktır.

DYS TÜRKİYE’YE YAYILIYOR

Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak Emlak Katılım’ın dijital bankacılık altyapı ortağı olduğu Depozito Yönetim Sistemi’nin, 2025 yıl sonuna kadar tüm il ve ilçelere yaygınlaştırılması planlanıyor. Tüketicilerin depozito iade süreçlerini yöneteceği “Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)” mobil uygulamasında yer alan e-cüzdan altyapısı ve tüm ödeme sistemleri, Emlak Katılım’ın dijital çözümleriyle entegre biçimde çalışıyor. Bu iş birliğiyle servis modeli bankacılığı alanında kamu ve katılım bankaları arasında bir ilki gerçekleştiren Emlak Katılım, hem çevresel sorumluluk bilinciyle hareket ediyor hem de milyonlarca yeni kullanıcıya ulaşarak ürün ve hizmetlerini geniş bir tabana yaymayı hedefliyor.

#finansal sonuçlar
#Katılım Finansı
#Emlak Katılım
#Ekonomiye Katkı
#Sermaye Yeterliliği
#Portföy Yönetimi
#Tasarruf Finansman
#Ekonomi
