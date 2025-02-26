Emlak Konut kampanyasına yoğun ilgi! Bir haftada 1623 konut satıldı: İşte kampanyanın detayları

Emlak Konut GYO'nun İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projesini içeren "Kazançlı Yatırım Kampanyası", ev sahibi olmak isteyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 18 Şubat 2025’te duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz’ın 19 Şubat 2025’te detaylarını paylaştığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası", yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında satışa sunulan 4 bin 500 konuttan 1623’ü ilk hafta içinde sahiplerini buldu.

İLK HAFTADA ÜÇTE BİR SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’de toplam 25 projeyi kapsayan kampanya, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Satış ofisleri ve Emlak Konut’un dijital platformları üzerinden detaylı bilgi almak isteyenler yoğun bir başvuru süreci başlattı. Kampanyanın başlamasının ardından sadece bir hafta içinde konutların üçte biri satıldı.

EV SAHİBİ OLMAYI KOLAYLAŞTIRAN ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ SUNULUYOR

Emlak Konut GYO, "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile ev almayı kolaylaştıran üç farklı finansman modeli sunarak ödeme sürecini daha erişilebilir hale getiriyor.



1. PEŞİNATSIZ AZALAN TAKSİT MODELİ: Peşinatsız ev sahibi olma fırsatı sunan bu modelde, taksitler her ay azalıyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği bulunuyor.

2. İLK YIL TAKSİT ÖDEMESİZ MODEL: İlk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında kazanç sağlıyor. Ayrıca %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

3. LEASING DESTEKLİ FİNANSMAN MODELİ: Peşinatsız veya isteğe bağlı peşinat ödemesi ile Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle finansman desteği sağlanıyor. Esnek ödeme planı sunan bu modelde, 120 aya kadar vade imkânı bulunuyor.