Emlak uzmanı açıkladı: "Bu mahallelerde kira fiyatları düşecek"

10 Ocak 2025 11:54 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 12:06

Suriye'de muhaliflerin yönetime el koymasıyla Türkiye'de yaşayan binlerce Suriyeli de memleketlerine dönmeye başladı. Elazığ'da yaşayan göçmenlerin ülkelerine dönmeleriyle Elazığ'da doğu kanadında bulunan mahallelerin kira fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Muhaliflerin Esad rejimini düşürmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler kutlamaların ardından dönüş için yollara düştü. Her şeylerini satarak ülkelerinde yeni bir hayata başlayacak olan Suriyelilerin dönüşü devam ederken Elazığ'da yaşayan Suriyelilerin de ülkelerine dönüşüyle bazı mahallelerde kira fiyatlarının düşmeni bekleniyor.

"KİRA FİYATLARI DÜŞECEK"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan emlak uzmanı İhsan Babürhan, “Buradaki evler de bir boşalma kiralık evlerde ise bir gerileme olacak. Çünkü uzun süre evlerin boş kalmasından dolayı da fiyatlar düşecektir” dedi.

Türkiye genelinde tahmini olarak 3 milyon Suriyelinin yaşadığını belirten Babürhan, ''5 kişinin ortalama bir evde kaldığını düşündüğümüzde yaklaşık 600 bin konuta tekabül ediyor. Bunların 300 bini İstanbul'da olurken geriye kalanlar Türkiye'nin farklı illerindeler. Biz Elazığ özelinde değerlendirdiğimiz de 15 bin nüfusun olduğu tahmin ediliyor. Bunlar da ortalama 2 bin 500 ile 3 bin konuta tekabül ediyor. Türkiye genelinde değerlendirdiğimizde büyük şehirlerde bir etki durumu olabilir çünkü büyük bir nüfusa sahip ve buradan gidenler ekonomik olarak refahı yüksek seviyede olanlar ama bizim şehrimizde değerlendirdiğimizde bizim şehrimizde olanların gelir seviyesi düşük olan kişilerdir. Bunları değerlendirdiğimizde mahalle mahalle olarak etkileyebilir. Doğu bölgemizde Sanayi ve Sarayatik mahallelerimizde Suriyeli vatandaşların sayısı fazla olduğu için bu bölgelerde bir etkilenme olacak. Buradaki evlerde bir boşalma kiralık evlerde ise bir gerileme olacak. Çünkü uzun süre evlerin boş kalmasından dolayı da fiyatlar düşecektir. Şehrin batı tarafını değerlendirdiğimiz de ise, buradaki insanlar Suriyelilerin gittiği mahallelere bir talep oluşturmadığı için burada bir etkilenme olmayacaktır. Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde kira fiyatlarının düşeceğini tahmin ediyoruz. Kış mevsimiyle birlikte insanlar kiralama işlemine gitmeyecek, çünkü depozito ve taşınması derken yaklaşık 100 bin liraya mal olacaktır. Bundan dolayı da kiralarda düşüş ve gerileme sağlanacaktır. Suriyeli vatandaşlar da en kısa zamanda vatanlarına ve memleketlerine kavuşarak huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.