Emlak vergisi için son günler: O tarihi kaçıranlara faizli ceza kapıda!

23 Kasım 2024 14:30 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 14:53

Emlak vergisi 2. taksit ödemelerinde son günler yaklaşıyor. Vergi mükellefleri, ödemelerini nereye yapacaklarını ve kimlerin bu vergiden muaf olduğunu merak ediyor. Süreyi kaçıranlar için her ay yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanak. İşte 2024 emlak vergisi 2. taksit ödemeleriyle ilgili detaylar…

Emlak ve çevre temizlik vergisi (2024 yılı) 2’nci taksit ödemeleri için süre, 2 Aralık Pazartesi günü sona eriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul sahiplerinin ödemelerini belirtilen süre içerisinde gerçekleştirmeleri gerektiğini vurguladı. Özelmacıklı, "Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkullere sahip olanlar, emlak vergisi 2’nci taksitlerini gayrimenkulün kayıtlı olduğu belediyelere ödeyebilir. Belediyeler, internet siteleri ve e-Devlet üzerinden ödeme imkânı sunuyor" ifadelerini kullandı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI

2025 yılı için uygulanacak Yeniden Değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Özelmacıklı, bu oranın yarısının (%21,965) 2025 yılı emlak vergisi esas değerlerinin artırılmasında uygulanacağını ifade etti. Ayrıca, 2025 yılında geçerli olacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin de yüzde 47,97 oranında artış gösterdiğini belirtti.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Özelmacıklı, belirli şartları taşıyan vatandaşların emlak vergisinden muaf tutulabileceğini hatırlatarak şunları söyledi:

Geliri olmadığını belgeleyenler,

Geliri yalnızca sosyal güvenlik kurumlarından alınan maaşlardan oluşanlar,

Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri, tek mesken muafiyetinden faydalanabilir. Ancak bu vatandaşların, ilgili formları doldurarak belediyelere teslim etmeleri gerekiyor.

VERGİ ORANLARI

Emlak vergisi oranları şu şekilde belirlendi:

Meskenlerde: Binde 1

Diğer binalarda: Binde 2

Arazilerde: Binde 1

Arsalarda: Binde 3

Büyükşehir belediye sınırları içinde bu oranlar yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Yeni inşa edilen binalar için ise, vergilendirme dört yıl boyunca arsa vergisinden az olamıyor.

GECİKME FAİZİ ARTIŞI

Mayıs 2024’te yapılan düzenleme ile emlak vergisi borcunu geciktirenlere uygulanacak faiz oranı artırıldı. Daha önce aylık yüzde 3,5 olan gecikme faizi, yüzde 4,5 olarak güncellendi. Emlak vergisi ödeme sürecine dair vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için son tarihlere dikkat etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz tamamlamaları önem arz ediyor.