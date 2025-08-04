Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Emlak vergisi ve rayiç bedellerinde artış! Ünlü hukukçu açıkladı: İtiraz edebilirsiniz

Emlak rayiç bedelleri değişti. Açıklanan fiyatlara göre; bazı bölgelerde 10 kat artış yaşandı. Yeni rayiç bedellerinin açıklanmasıyla birlikte, emlak vergisinde de ciddi artışlar yaşanıyor. Bu artışının sebepleri, takdir komisyonlarının nasıl çalıştığı ve rayiç bedellerinin nasıl belirlendiği hakkında Tgrthaber.com’a özel konuşan Hukukçu Mustafa Zafer; tüm merak edilenleri etraflıca cevapladı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emlak vergisi ve rayiç bedellerinde artış! Ünlü hukukçu açıkladı: İtiraz edebilirsiniz
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 10:02

Yeni rayiç bedellerinin belirlenmesi sonrasında ile ilgili sorular gündemden düşmüyor. Yalnızca ev sahiplerini değil, yeni ev alacakları da yakından ilgilendiren yeni düzenlemeyle birlikte, tapu harçlarında da ciddi artışlar bekleniyor.

Emlak vergisi ve rayiç bedellerinde artış! Ünlü hukukçu açıkladı: İtiraz edebilirsiniz

Emlak vergisinde yaşanan yeni artışların sebeplerini, yasal dayanaklarını ve yeni rayiç değerlerinin hangi vergileri etkileyeceğini, Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile röportajda anlatan Hukukçu Mustafa Zafer; tüm merak edilenlere detaylarıyla cevaplar verdi.

Emlak vergisi ve rayiç bedellerinde artış! Ünlü hukukçu açıkladı: İtiraz edebilirsiniz

İşte röportajın detayları:

Emlak vergisinde yaşanan artışın yasal dayanağı nedir?

4 YILDA BİR YENİDEN HESAPLANIR

Emlak değerlerindeki artışı belirleyen takdir komisyonu kararlarının yasal dayanağı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49. maddesidir.Emlak vergisine tabi matrahlar, kanun gereği 4 yılda bir yeniden hesaplanarak belirlenir. Belirlenen matrah, belirlendiği yıl ve sonrasındaki 3 yıl için geçerli hale gelir.

Emlak vergisi ve rayiç bedellerinde artış! Ünlü hukukçu açıkladı: İtiraz edebilirsiniz

Takdir komisyonları kimlerden oluşur?

Takdir komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden kurulur.

Emlak vergisi ve rayiç bedellerinde artış! Ünlü hukukçu açıkladı: İtiraz edebilirsiniz

Takdir komisyonları neye göre metrekare fiyatını belirler?

METREKAREYE GÖRE HESAPLAMA YAPILIYOR

Gayrimenkulün yer aldığı şehir ve semt, çevresinde bulunan sosyal imkanlar ya da ulaşım noktalarına yakınlığıgibi kriterler, rayiç bedelin tespit edilmesinde etkili olan faktörlerdendir. Gayrimenkuller için rayiç bedeli belirlenirken binanın yıpranma payı da göz önüne alınır.

Emlak vergisi ve rayiç bedellerinde artış! Ünlü hukukçu açıkladı: İtiraz edebilirsiniz

Hesaplama için konut ile aynı bölgedeki benzer özelliklere (inşaat yapısı, binanın cephesi, inşaat yapım teknikleri vs.) sahip en az 3 konutun metrekare satış değeri belirlenir. Bu üç gayrimenkulün rayiç bedelleri ve metrekareleri toplanır. Toplam rayiç bedel, toplam metrekareye bölünerek metrekare başına rayiç bedel belirlenir.

Emlak vergisi ve rayiç bedellerinde artış! Ünlü hukukçu açıkladı: İtiraz edebilirsiniz

Yeni rayiç bedeli nereden öğrenebilirim?

Gayrimenkul sahibi mükelleflere takdir komisyonları tarafından belirlenen yeni rayiç değerler tek tek tebliğ edilerek bildirilmeyecek. Bu kapsamda ilgili vatandaşların metrekare birim fiyatlarında gerçekleştirilen artışı, taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesinden ya da mahalle muhtarlıklarında çıkan askı tutanaklarına giderek öğrenebilecek.

Emlak vergisi ve rayiç bedellerinde artış! Ünlü hukukçu açıkladı: İtiraz edebilirsiniz

Yeni rayiç değerler hangi vergi kalemlerini etkileyecek?

Yapılan bu artışlar doğrudan emlak vergisi ile tapu harçları, veraset ve intikal vergisi, değerli konut vergisi, gelir/kurumlar vergisi ve katma değer vergisini doğrudan etkileyecek.

Emlak vergisi ve rayiç bedellerinde artış! Ünlü hukukçu açıkladı: İtiraz edebilirsiniz

İtiraz merci ve süresi ne kadardır?

ÇIKAN VERGİ MİKTARINA İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ

Vergi mükellefleri söz konusu artış miktarını muhtarlıklardan öğrenmeleri sonrasında yapılan artışın yüksek olduğunu düşünmeleri halinde taşınmazın bulunduğu yerdeki Vergi Mahkemesine, 30 gün içinde yapacakları itiraz ile emsal artışlarına karşı dava açabilirler.

Emlak vergisi ve rayiç bedellerinde artış! Ünlü hukukçu açıkladı: İtiraz edebilirsiniz

Şu an adli tatil süresi içerisinde bulunmamamız nedeniyle adli tatilin dönüşü olan 8 Eylül’e kadar bu dava açılabileceği gibi mükellefin kendisine herhangi bir resmi bildirimde bulunulmaması halinde en son 31/12/2025 tarihinde kadar vergi mahkemelerinde takdir komisyonu kararların karşı itiraz edilebilecek.

Emlak vergisi ve rayiç bedellerinde artış! Ünlü hukukçu açıkladı: İtiraz edebilirsiniz

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiriyor: Tapu, harç, emlak vergisi: Tek bir dava binlerce kişiyi etkileyebilir
2025 emlak vergisi ödemesi ne zaman? Son ödeme tarihi araştırılıyor
ETİKETLER
#Gündem
#emlak vergisi
#tapu harcı
#Rayiç Bedeli
#Vergi Mahkemesi
#Takdir Komisyonu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.