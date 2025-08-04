Emlak vergisi ve rayiç bedellerinde artış! Ünlü hukukçu açıkladı: İtiraz edebilirsiniz

Yeni rayiç bedellerinin belirlenmesi sonrasında emlak vergisi ile ilgili sorular gündemden düşmüyor. Yalnızca ev sahiplerini değil, yeni ev alacakları da yakından ilgilendiren yeni düzenlemeyle birlikte, tapu harçlarında da ciddi artışlar bekleniyor.

Emlak vergisinde yaşanan yeni artışların sebeplerini, yasal dayanaklarını ve yeni rayiç değerlerinin hangi vergileri etkileyeceğini, Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile röportajda anlatan Hukukçu Mustafa Zafer; tüm merak edilenlere detaylarıyla cevaplar verdi.

İşte röportajın detayları:

Emlak vergisinde yaşanan artışın yasal dayanağı nedir?

4 YILDA BİR YENİDEN HESAPLANIR

Emlak değerlerindeki artışı belirleyen takdir komisyonu kararlarının yasal dayanağı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49. maddesidir.Emlak vergisine tabi matrahlar, kanun gereği 4 yılda bir yeniden hesaplanarak belirlenir. Belirlenen matrah, belirlendiği yıl ve sonrasındaki 3 yıl için geçerli hale gelir.

Takdir komisyonları kimlerden oluşur?

Takdir komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden kurulur.

Takdir komisyonları neye göre metrekare fiyatını belirler?

METREKAREYE GÖRE HESAPLAMA YAPILIYOR

Gayrimenkulün yer aldığı şehir ve semt, çevresinde bulunan sosyal imkanlar ya da ulaşım noktalarına yakınlığıgibi kriterler, rayiç bedelin tespit edilmesinde etkili olan faktörlerdendir. Gayrimenkuller için rayiç bedeli belirlenirken binanın yıpranma payı da göz önüne alınır.

Hesaplama için konut ile aynı bölgedeki benzer özelliklere (inşaat yapısı, binanın cephesi, inşaat yapım teknikleri vs.) sahip en az 3 konutun metrekare satış değeri belirlenir. Bu üç gayrimenkulün rayiç bedelleri ve metrekareleri toplanır. Toplam rayiç bedel, toplam metrekareye bölünerek metrekare başına rayiç bedel belirlenir.

Yeni rayiç bedeli nereden öğrenebilirim?

Gayrimenkul sahibi mükelleflere takdir komisyonları tarafından belirlenen yeni rayiç değerler tek tek tebliğ edilerek bildirilmeyecek. Bu kapsamda ilgili vatandaşların metrekare birim fiyatlarında gerçekleştirilen artışı, taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesinden ya da mahalle muhtarlıklarında çıkan askı tutanaklarına giderek öğrenebilecek.

Yeni rayiç değerler hangi vergi kalemlerini etkileyecek?

Yapılan bu artışlar doğrudan emlak vergisi ile tapu harçları, veraset ve intikal vergisi, değerli konut vergisi, gelir/kurumlar vergisi ve katma değer vergisini doğrudan etkileyecek.

İtiraz merci ve süresi ne kadardır?

ÇIKAN VERGİ MİKTARINA İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ

Vergi mükellefleri söz konusu artış miktarını muhtarlıklardan öğrenmeleri sonrasında yapılan artışın yüksek olduğunu düşünmeleri halinde taşınmazın bulunduğu yerdeki Vergi Mahkemesine, 30 gün içinde yapacakları itiraz ile emsal artışlarına karşı dava açabilirler.

Şu an adli tatil süresi içerisinde bulunmamamız nedeniyle adli tatilin dönüşü olan 8 Eylül’e kadar bu dava açılabileceği gibi mükellefin kendisine herhangi bir resmi bildirimde bulunulmaması halinde en son 31/12/2025 tarihinde kadar vergi mahkemelerinde takdir komisyonu kararların karşı itiraz edilebilecek.