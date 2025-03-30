Emlakta yeni dönem başlıyor! Bakanlık 7 Nisan'da imza atacak

Ticaret Bakanlığı 7 Nisan'dan itibaren harekete geçiyor. Satılık konut ve iş yeri ilanları için Emlak İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)'ni zorunlu hale gelecek. EİDS ile ilanların sadece mülk sahibinin e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği kişiler tarafından yayınlanabilmesi hedefleniyor. Sistem, sahte ilanları, fiyat manipülasyonlarını ve piyasa spekülasyonlarını önlemek amacıyla tasarlandı.

Ticaret Bakanlığı konut piyasasının sorunlarına çözüm arayarak 7 Nisan itibarıyla Emlak İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS)'nin satılık konut ve iş yeri ilanları için de geçerli hale getirecek.

SAHTE İLANLARA SON

Ticaret Bakanlığı, konut piyasasındaki sorunları çözmek için 7 Nisan’da büyük bir değişime imza atıyor. Kiralık ilanlarda zorunlu hale getirilen Emlak İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), artık satılık konut ve iş yerleri için de geçerli olacak.

MANİPÜLASYON DÖNEMİ BİTİYOR

Pandemi sonrası döviz kuru, faiz ve enflasyon dalgalanmaları konut piyasasını altüst etti. Bazı fırsatçılar, ilan sitelerine gerçeği yansıtmayan fiyatlarla ilan girerek piyasa değerini yapay olarak artırdı. EİDS, bu spekülasyonların önüne geçerek, fiyatları daha şeffaf hale getirecek.

KONUT SATIŞINDA YENİ KURALLAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 7 Nisan’dan itibaren:

Satılık konut ve iş yeri ilanları, yalnızca mülk sahibinin e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği kişiler tarafından girilebilecek.

Yetkisiz kişilerin ilan vermesi engellenecek.

Manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilecek.

CEZA YAĞDI! HÜKÜMET SIKI TAKİPTE

Bakanlık, daha önce kimlik doğrulama zorunluluğunu ihlal eden ilan platformlarına toplam 1,2 milyon TL ceza kesti. Yeni sistem ile ilan platformları daha sıkı denetlenecek ve kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

ALICI VE SATICI KAZANACAK

Emlak uzmanlarına göre:

Fiyatlar daha gerçekçi olacak, sahte ilanlar son bulacak.

Tüketiciler güvenli alım-satım yapabilecek.

İlk kez ev alacaklar için daha adil bir piyasa ortamı oluşacak.

Tüketici dernekleri de uygulamayı destekliyor. Vatandaşlar artık hayali ilanlarla zaman ve para kaybetmeyecek.

EİDS İLE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ DÖNEMİ

Bu yeni düzenleme, gayrimenkul piyasasında köklü bir reform hayata geçecek. Alıcı, satıcı ve yatırımcılar için daha adil bir sistemin kapıları açılacak.