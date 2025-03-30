Emlakta yeni dönem başlıyor! Bakanlık 7 Nisan'da imza atacak

Ticaret Bakanlığı 7 Nisan'dan itibaren harekete geçiyor. Satılık konut ve iş yeri ilanları için Emlak İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)'ni zorunlu hale gelecek. EİDS ile ilanların sadece mülk sahibinin e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği kişiler tarafından yayınlanabilmesi hedefleniyor. Sistem, sahte ilanları, fiyat manipülasyonlarını ve piyasa spekülasyonlarını önlemek amacıyla tasarlandı.
Ticaret Bakanlığı konut piyasasının sorunlarına çözüm arayarak 7 Nisan itibarıyla Emlak İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS)'nin satılık konut ve iş yeri ilanları için de geçerli hale getirecek.
Ticaret Bakanlığı, konut piyasasındaki sorunları çözmek için 7 Nisan’da büyük bir değişime imza atıyor. Kiralık ilanlarda zorunlu hale getirilen Emlak İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), artık satılık konut ve iş yerleri için de geçerli olacak.
Pandemi sonrası döviz kuru, faiz ve enflasyon dalgalanmaları konut piyasasını altüst etti. Bazı fırsatçılar, ilan sitelerine gerçeği yansıtmayan fiyatlarla ilan girerek piyasa değerini yapay olarak artırdı. EİDS, bu spekülasyonların önüne geçerek, fiyatları daha şeffaf hale getirecek.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 7 Nisan’dan itibaren:
Bakanlık, daha önce kimlik doğrulama zorunluluğunu ihlal eden ilan platformlarına toplam 1,2 milyon TL ceza kesti. Yeni sistem ile ilan platformları daha sıkı denetlenecek ve kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacak.
Emlak uzmanlarına göre:
Tüketici dernekleri de uygulamayı destekliyor. Vatandaşlar artık hayali ilanlarla zaman ve para kaybetmeyecek.
Bu yeni düzenleme, gayrimenkul piyasasında köklü bir reform hayata geçecek. Alıcı, satıcı ve yatırımcılar için daha adil bir sistemin kapıları açılacak.