Emre Gökdemir, karma yaşam modelinin yükselişini değerlendirdi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı'nın Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmeye göre, konut, otel ve AVM'yi bir araya getiren karma kullanımlı projeler sektörde öne çıkıyor. Bu yapıların kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırdığı vurgulanıyor. Her fonksiyonun diğerini desteklediği entegre yaşam alanlarının oluştuğu belirtiliyor. AYD verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 450 AVM bulunuyor. Alışveriş merkezleri ise artık yalnızca ticaretin değil, sosyal yaşamın da merkezi olarak konumlanıyor.



Sektördeki bu dönüşüm, yeni projelerin kurgusunu da belirliyor. Karma yaşam modelini İncek'e taşıyan Emre Gökdemir İnşaat Kurucusu Emre Gökdemir şu değerlendirmede bulundu: "Bugün insanlar trafikte saatler geçirmek yerine ihtiyaçlarının yakınında olmak istiyor. Konutu, alışverişi ve iş alanını aynı projede buluşturduğunuzda yaşamın ritmi değişiyor. Gökdemir İmza'yı tam olarak bu anlayışla tasarladık."

"Şehirler büyüdükçe yaşam alanlarının işlevi de değişecek"

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin (UN DESA) Kasım 2025'te yayımladığı World Urbanization Prospects 2025 raporuna göre, şehirler bugün 8,2 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 45'ine ev sahipliği yapıyor. Bu oran, 1950'deki yüzde 20'lik payın iki katından fazla. Rapor, 2050'ye kadar küresel nüfus artışının üçte ikisinin şehirlerde gerçekleşeceğini öngörüyor. Kentleşmenin bu hızı, şehirlerde alanın daha verimli kullanılmasını zorunlu kılıyor.



Gökdemir, küresel kentleşme eğiliminin Türkiye'deki büyük şehirlerde de açıkça hissedildiğini belirtiyor. Şehirlere yönelen nüfusun konut kadar ulaşıma, ticarete ve sosyal alanlara da ihtiyaç duyduğunu ifade eden Gökdemir, bu ihtiyaçları dağınık değil bütünlüklü projelerle karşılamanın önemine dikkat çekiyor. Gökdemir İmza'da 1.800 dairenin yanına AVM ve ofisleri konumlandırdıklarını anlatan Gökdemir, projeyi bir yaşam merkezi olarak kurguladıklarını vurguluyor.

Karma projeler kent yaşamını yeniden tanımlıyor

Karma kullanımlı projeler, dünyanın pek çok büyük kentinde planlamanın temel araçlarından biri hâline geldi. Bu projelerde konut, ticaret ve iş alanları aynı yerleşkede birbirini tamamlayacak biçimde tasarlanıyor. Sakinler günlük ihtiyaçlarına kısa mesafede ulaşırken, ticari alanlar da sürekli bir yaşam hareketinden besleniyor. Ulaşım ihtiyacının azalması, hem zaman tasarrufu hem de daha yaşanabilir bir kent dokusu anlamına geliyor. Türkiye'de de büyük şehirlerdeki yeni projelerde bu modelin ağırlığı giderek artıyor. Karma yaşam anlayışının önümüzdeki yıllarda konut tercihlerinde daha da belirleyici olması bekleniyor.

"Tek bir projede bütün bir yaşamı kurmayı hedefliyoruz"

Ankara merkezli Emre Gökdemir İnşaat, 25 yıllık deneyimiyle 3.300'ü aşkın daire, 17 villa ve 91 ticari alan inşa etti. Şirketin İncek'teki yeni projesi Gökdemir İmza, 6 blok ve 32 kattan oluşuyor. Projeyi Emre Gökdemir değerlendirdi.



Gökdemir şunları söyledi: "Gökdemir İmza, 1.800 dairesi, AVM'si ve ofisleriyle şirket tarihimizin en kapsamlı projesi. Ticari alan deneyimimizi konut uzmanlığımızla bu projede bir araya getiriyoruz. Sosyal alanlar, geniş peyzaj ve otoparklarla sakinlerimize eksiksiz bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. Kendi ismimizi taşıyan bu projeyle Ankara'da kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz."