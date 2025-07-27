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 | Selahattin Demirel

Emtia piyasalarında gözler ABD’de: Tarifeler, faizler ve ticaret anlaşmaları

ABD’nin tarife politikalarındaki gelişmeler, bu hafta emtia fiyatlarının seyrinde belirleyici rol oynayacak. Altından bakıra, petrolden pirince kadar birçok kalemde hareketlilik dikkat çekiyor.

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Emtia piyasalarında gözler ABD’de: Tarifeler, faizler ve ticaret anlaşmaları
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 18:39

Emtia piyasalarında bu haftanın rotasını, ABD'nin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü gümrük tarifesi görüşmeleri çiziyor. Özellikle Trump yönetiminin Japonya ve Avrupa Birliği ile indirimi arayışları, piyasalarda risk iştahını artırırken, güvenli liman olarak görülen altına olan talep sınırlı kaldı.

Geçtiğimiz hafta değerli metallerde ons bazında düşüşler öne çıktı. Paladyum yüzde 1,7, platin yüzde 1,4, yüzde 0,4 ve gümüş yüzde 0,1 oranında değer kaybetti. Haftaya hızlı bir giriş yapan altın, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi beklenen ek tarifeler öncesi yükselse de, ardından gelen olumlu ticaret haberleriyle düşüşe geçti.

BAZ METALLERDE TARİFE DESTEĞİ: BAKIR REKOR KIRDI

Trump’ın ithal bakıra yönelik yüzde 50’lik tarife açıklaması, baz metallerde fiyatları yukarı taşıdı. ABD Comex bakır fiyatı rekor seviyelere çıkarken, Londra Metal Borsası ile fiyat farkı yüzde 31’e kadar açıldı.

Endonezya’nın ABD ile nikel ticaretinde tarifeyi düşürmesiyle, nikel fiyatları da haftayı pozitif kapattı. Analistler, ticaret gerilimlerinin azalmasının imalat sektörünü canlandırabileceğini ve bu etkinin baz metallere olumlu yansıyabileceğini vurguladı.

Emtia piyasalarında gözler ABD’de: Tarifeler, faizler ve ticaret anlaşmaları

BRENT DÜŞÜŞTE, DOĞAL GAZ ÇAKILDI

cephesinde ise tablo daha karışık. ABD ve Çin'den gelen zayıf veriler ile artan arz endişeleri Brent petrolü aşağı çekti. İran ve Avrupa ülkeleri arasında süren diplomatik temaslar ve Venezuela’nın üretim planları, piyasalarda arz artışı beklentilerini tetikledi. Brent petrol yüzde 1,5, doğal gaz ise yüzde 12,3 oranında geriledi.

TARIM EMTİALARINDA YÖN ARAYIŞI

Tarım ürünlerinde ise fiyatlar yönsüz bir seyir izledi. Hindistan'da genişleyen pirinç ekim alanları ve ABD-Japonya anlaşması beklentileriyle pirinç fiyatı yüzde 2 arttı.

Ancak mısır, buğday ve soya fasulyesinde düşüş dikkat çekti. Sıcak hava ve kuraklık endişeleri fiyatları desteklese de, satış rakamlarındaki düşüş baskı yarattı. Soya yüzde 1,4, mısır yüzde 2,2 ve buğday yüzde 1,3 değer kaybetti.

Intercontinental Exchange’te de benzer bir görünüm vardı. Pamuk, kahve ve şeker gerilerken, kakao fiyatı yüzde 6,7 artışla öne çıktı.

FED KARARI VE TRUMP-POWELL GÖRÜŞMESİ KRİTİK

Piyasaların gözü şimdi ’in bu hafta açıklayacağı faiz kararında. Trump’ın Fed Başkanı Powell ile yaptığı görüşme sonrası gelen "faizler düşebilir" sinyali, emtia piyasasında daha düşük maliyetli finansman beklentilerini artırdı. Bu durumun özellikle sanayi metalleri ve enerji kalemlerinde talebi destekleyebileceği değerlendiriliyor.

ETİKETLER
#fed
#petrol
#altın
#tarife
#Emtia Piyasaları
#Bakır Kaplama
#Farklı Metal Ve Emtia Piyasaları
#Ekonomi
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