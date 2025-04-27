En büyük değer kaybeden otomobil markaları belli oldu! İşte listenin başındaki araçlar

Donald Trump'ın vergi uygulamaları ve ABD ile Çin ticaret savaşı küresel otomobil piyasasını hareketlendirdi. Bazı kullanılmış otomobiller beklenenden çok daha hızlı değer kaybediyor. Bu durum sıfır otomobiller için de endişe oluşturuyor. En büyük değer kaybeden markalar belli oldu. İşte listenin zirvesi...

Donald Trump’ın uyguladığı vergi tarifeleri ve Çin ile ticaret savaşı küresel otomobil piyasasını hareketlendirdi. Sıfır veya ikinci el otomobillerde üretimde parça alışverişi ve gümrük tarifeleri sebebiyle zam bekleniyor. Kullanılmış birçok araç markasının değeri kaybolurken bu durum sıfır üretimlere de yansıyabiliyor.

OTOMOBİL MARKALARI DEĞER KAYBEDİYOR

Sadece geçen yıl şaşırtıcı sayıda popüler araç binlerce dolar değer kaybetti ve değişen piyasa dinamiklerine dair net bir bakış açısı sağladı. iSeeCars analistleri 1,4 milyon kullanılmış aracın fiyatlarını analiz etti. Listenin en üstünde, yıllık bazda ortalama %17,2 değer kaybeden ve 9.944 dolarlık bir düşüş gösteren Tesla Model S yer alıyor.

TESLA İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Mart 2025 itibarıyla, bir Model S için ortalama listeleme fiyatı 47.931 dolardı. Elektrikli sedanın 13 yıldır piyasada olması ve Tesla'nın son birkaç ayda halkla ilişkiler sorunlarıyla karşılaşması etkili oluyor.

Model S'in hemen arkasında , geçen yıl ortalama 13.422 dolar veya yaklaşık %15,1 düşen Porsche Taycan yer alıyor. Ford Explorer Hybrid'in ortalama fiyatı %14,1 düşerek 31.228 dolara geriledi ve BMW 5-Serisi Hybrid de çok geride kalmadı ve %13,9 düşerek 34.375 dolara geriledi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞAYAN MARKALAR

Listede görünen ikinci Tesla ise Model Y. ise ortalama %13,1 oranında düşerek 30.611 dolara geriledi. İşte en büyük fiyat düşüşü yaşayan kullanılmış arabalar...

Tesla Model S - $47,931 - $9,944 - 17.2%

Porsche Taycan - $75,407 - $13,422 - 15.1%

Ford Explorer Hybrid - $31,228 - $5,136 - 14.1%

BMW 5 Hybrid - $34,375 - $5,557 - 13.9%

Tesla Model Y - $30,611 - $4,634 - 13.1%

Maserati Levante - $45,413 - $5,898 - 11.5%

Mercedes-AMG GT - $78,676 - $9,808 - 11.1%

Tesla Model 3 - $26,084- $3,193 - 10.9%

Jeep Gladiator - $34,136 - $4,089 - 10.7%

Hyundai Kona EV - $20,678 - $2,462 - 10.6%

Kia Niro EV - $21,549 - $2,278 - 9.6%

Mercedes GLB - $32,953 - $3,411 - 9.4%

Volvo S90 - $35,182 - $3,574 - 9.2%

Genesis G70 - $30,304 - $2,877 - 8.7%

Chrysler Pacifica - $25,464 - $2,230 - 8.1%

Jaguar E-PACE - $26,509 - $2,080 - 7.3%

Tesla Model X - $55,990 - $4,387 - 7.3%

Corvette Cabrio - $84,605 - $6,629 - 7.3%

Lincoln Aviator - $42,918 - $3,302 - 7.1%

Chrysler Voyager - $22,077 - $1,614 - 6.8%

Ortalama - $31.624 - $317 - 1,0%