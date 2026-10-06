Küresel olarak en kritik öneme sahip sektörlerin başında gıda geliyor. Gıda sektöründe karlı iş fikirleri her geçen gün gelişiyor. Türkiye gıda sektöründe en yüksek kâr marjını sağlayan alanlar dikkat çekiyor.

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HABERİN ÖZETİ En çok kâr sağlayan yiyecekler belli oldu: Artık tadı kaçtı! Maliyeti 23 TL, satışı 340 TL Türkiye'de gıda sektöründe en yüksek kar marjını sağlayan yiyecek ve içecekler araştırıldı. Bayilik modeliyle açılan çiğ köfte dükkanlarında %70-150 seviyesinde kar oranları görülebilir. Waffle ve kumpir, ucuz taban malzemelerin üzerine eklenen yan ürünlerle yüksek fiyatlara satılarak kar elde ediyor. Soslu patates kovaları ve patso, %200-300 oranlarında kar bırakabiliyor; bir patsonun maliyeti 22,5 TL iken satışı ortalama 300-340 TL civarında olabiliyor. Kafelerde ise en çok kar bırakan içecekler arasında yer alan latte kahvelerde oran %300'lere ulaşabiliyor.

Bu kapsamda işleme maliyeti düşük ancak tüketim sıklığı yüksek olanların başında sokak lezzetleri, içecek grupları yer alıyor. Restoran, e-ticaret, imalat veya bayilik gibi modellerle kar oranı değişebiliyor. Türkiye'de kâr oranı en yüksek gıda ürünleri araştırıldı. TGRT Haber’de yer alan haberde patates ile yapılan patso kâr oranıyla şaşırttı.

EN FAZLA KAR ORANI BIRAKAN YİYECEK VE İÇECEKLER

Mevcut verilere göre Türkiye’de kâr oranı en yüksek yiyecek ve içecekler şöyle:

Çiğ Köfte

Bayilik modeliyle açılan dükkanlarda yüzde 70-150 seviyesinde oranlar görülebilir. Bulgur, salça, isot-pul biber, bitkisel yağ ve çeşitli baharatlardan oluşan çiğ köftenin yanında marul, limon, maydanoz gibi ucuz yiyecekler ekleniyor.

Waffle ve Kumpir

Un, şeker veya patates gibi ucuz taban malzemelerin üzerine eklenen yan ürünlerle katma değer katılarak yüksek fiyatlara satılıyor.

Soslu patates kovaları ve patso

Dünyanın en ucuz ürünlerinden biri olan patates farklı pişirme teknikleri ve soslarla bambaşka lezzet haline dönüşebiliyor. Bu sayede popüler olan patates yüzde 200-300 oranlarında kar bırakabiliyor.

Bir patsonun maliyeti; sandviç ekmeği 4-5 TL, 150 gram patates 13,5 TL, Ayçiçek yağı 2 TL, Ketçap-mayonez-tuz 2 TL. Toplam maliyet 22,5 TL olarak öne çıkıyor. Satışı ise bayiden bayiye değişerek ortalama 300-340 TL arası olabiliyor.

İşletmeci Nihat Bingöl, ‘’Kısa bir dönem hizmet ettikleri için daha çok bir yıllık parayı kazanmaya çalıştıkları için 3-4 ayda çok yüksek fahiş fiyatlara yiyebilirsiniz turistik bölgelerde. Büfe sadece patso türevi ürünler satıyordur. Yan ürünler satamıyordur. Bu nedenle de patso'nun fiyatları yükselebilir.’’ dedi.

LATTE KAHVE

Kafelerde ise kar oranı bırakan en temel gıdalar içecekler olarak öne çıkıyor. Özellikle latte kahvelerde oran yüzde 300’leri bulabiliyor.

İçindeki Malzemeler

Kavrulmuş nitelikli kahve çekirdeği (1 porsiyon Latte için sadece 7-9 gram), espresso makinesi için arıtılmış su, barista sütü (veya bitkisel süt), opsiyonel aromalı şuruplar (karamel, vanilya vb.).