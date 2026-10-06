Araç sürücülerinin korkulu rüyası: En iyiden en kötüye menzile sahip elektrikli araçlar belli oldu

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İstanbul
Otomobil uzmanları değerlendirmesi ve kullanıcı deneyimlerine göre en iyi menzilden en kötü menzile sahip olan elektrikli araçlar belli oldu.
Federal elektrikli araç vergi teşvikinin kaldırılmasının ardından 2025'in üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez elektrikli araç alımlarında artış görüldü.
Ancak genel olarak, yılın ilk yarısında teslimatlar %26,8 oranında düştü ve elektrikli araçların pazar payı %9,5'ten %7,1'e geriledi. 2026'nın ilk yarısında en çok satan araç Tesla Model Y oldu ve marka tamamen elektrikli rakiplerine kıyasla baskın olsa da Model Y, ABD'de satılan tüm araçlar arasında popülaritesini kaybediyor.
Jalopnik'te yer alan detaylarda otomobil uzmanlarının değerlendirmesine ve kullanıcı deneyimlerine göre Avrupa’da yine baskın markalar yeni model ve teknoloji seçenekleriyle teslimat olarak sabit kaldı. Bu doğrultuda Hyundai IONIQ 5, Chevrolet Equinox EV, GMC Hummer gibi markalar sürüş deneyimi açısından düşük puan aldı.
Yeni yapılan araştırmalara göre sürücüler menzil endişesini dile getirdi ve elektrikli araç pazarında şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. En iyi menzilden en kötü menzile doğru sıralanmış 7 popüler elektrikli araç belli oldu.
2026 Hyundai Ioniq 5: 318 mil
2026 Chevrolet Equinox: 319 mil
2026 Ford Mustang Mach-E: 320 mil
2026 Cadillac Lyriq: 326 mil
2026 Tesla Model Y: 357 mil
2026 Tesla Model 3: 363 mil
2026 Rivian R1S: 410 mil