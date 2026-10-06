Araç sürücülerinin korkulu rüyası: En iyiden en kötüye menzile sahip elektrikli araçlar belli oldu

Ancak genel olarak, yılın ilk yarısında teslimatlar %26,8 oranında düştü ve elektrikli araçların pazar payı %9,5'ten %7,1'e geriledi. 2026'nın ilk yarısında en çok satan araç Tesla Model Y oldu ve marka tamamen elektrikli rakiplerine kıyasla baskın olsa da Model Y, ABD'de satılan tüm araçlar arasında popülaritesini kaybediyor.