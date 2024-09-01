En çok kazandıran hisse senetleri ve fonları belli oldu! İşte haftanın yıldızları

01 Eylül 2024 12:03 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 12:14

Borsa İstanbul'da bu haftanın en çok kazandıranları belli oldu. Yatırımcısının yüzünü güldüren hisse senetleri ve fonları sıralandı. Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırırken yatırım fonları ortalama yüzde 0,23 değer kaybetti.

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSE SENEDİ

Borsa İstanbul'da endeks, hafta içinde en düşük 9.523 ve en yüksek 9.888 puanı gördü.

Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 13,66 ile bu hafta en çok prim yapan hisse oldu. Ardından yüzde 7,32 ile Pegasus Hava Taşımacılığı, yüzde 7,04 ile Çimsa Çimento kazandırdı.

HANGİ HİSSE SENETLERİ KAYBETTİRDİ?

En çok değer kaybedenler yüzde 11,91 ile Kayseri Şeker Fabrikası oldu. Ardından yüzde 11,04 ile Koza Altın İşletmeleri ve yüzde 7,44 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret geldi.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,23, BES fonları yüzde 0,41 değer kaybetti.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 21,18 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. En fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 18,09 ile Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerin ilk sırasında 472 milyar 437 milyon lirayla Koç Holding yer aldı. Ardından 471 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA ve 414 milyar 690 milyon lirayla Türk Hava Yolları sıralandı.