Yatırımcılar dikkat! Borsa, altın, dolar kazandırdı, avro kaybettirdi!

30 Ağustos 2024 17:16 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 17:25

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Borsa, altın, dolar, euro ve hisse senetleri bu hafta karışık bir seyir kaydetti. hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,71, altının gram fiyatı yüzde 0,33 ve dolar/TL yüzde 0,20 arttı. Euro ise yüzde 0,82 azalış kaydetti.

HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?

BIST 100 endeksi, en düşük 9.523,25 ve en yüksek 9.888,40 puanı gördü. Haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,71 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2 bin 757 liraya çıktı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,28 yükselişle 18 bin 722 liraya yükseldi. Çeyrek altının fiyatı ise 4 bin 590 liradan 4 bin 617 liraya yükseldi.

Aynı haftada ABD doları yüzde 0,20 değer kazanarak 34,0690 liraya çıktı. Avro ise yüzde 0,82 azalışla 37,6870 liraya geriledi.

EN ÇOK KAZANDIRAN FON BELLİ OLDU

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23 ve emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,80 ile "Para Piyasası" fonları oldu.