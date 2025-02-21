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Editor
 | İrem Çınar

En çok satılan ikinci el araçlar belli oldu! İşte Türkiye'nin en çok tercih ettiği otomobiller

2025 yılına hareketli bir giriş yapan otomobil piyasasında, ikinci el araçlara olan ilgi de hız kesmiyor. Araç sahibi olmak isteyenler, "Hangi ikinci el model daha çok tercih ediliyor?" sorusuna cevap ararken, Ocak ayında en çok satılan ikinci el otomobiller de netleşti. İşte Türkiye'nin en çok tercih ettiği otomobiller...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 17:43

Türkiye'de ikinci el otomobil piyasası, 2025 yılı Ocak ayında da hareketliliğini sürdürdü. Yeni modellerin pazara girmesine rağmen, kullanıcıların güvenini kazanmış ve klasikleşmiş bazı modellerin halen yoğun ilgi gördüğü gözlendi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak 2025'te Türkiye'de toplam 68.654 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9'luk bir düşüşe işaret ediyor. Otomobil satışları yüzde 12,6 azalarak 55.944 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 18,8'lik bir düşüşle 12.710 adede geriledi.

İşte Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar...

10 - Opel Corsa
9 - Volkswagen Polo
8 - Honda Civic
7 - Volkswagen Passat
6 - Ford Focus


5 - Toyota Corolla
4 - Opel Astra
3 - Fiat Egea
2 - Renault Megane
1 - Renault Clio

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Sıkça Sorulan Sorular

En çok satılan ikinci el araba hangisi?
En çok tercih edilen otomobil modelleri arasında, Renault Clio HB 2.942 adetle ilk sırada yer aldı.
ETİKETLER
#Otomobil
#araç satışları
#Otomobil Piyasası
#Otomobil
#Otomotiv Dünyası
#Araba Modelleri
#Ekonomi
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