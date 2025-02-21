En çok satılan ikinci el araçlar belli oldu! İşte Türkiye'nin en çok tercih ettiği otomobiller

2025 yılına hareketli bir giriş yapan otomobil piyasasında, ikinci el araçlara olan ilgi de hız kesmiyor. Araç sahibi olmak isteyenler, "Hangi ikinci el model daha çok tercih ediliyor?" sorusuna cevap ararken, Ocak ayında en çok satılan ikinci el otomobiller de netleşti. İşte Türkiye'nin en çok tercih ettiği otomobiller...