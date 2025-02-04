Ford, Fiat ya da Volkswagen değil! Ocak ayında en çok satan otomobil belli oldu: O model peynir ekmek gibi satıldı

04 Şubat 2025 12:57 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:57

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Ocak ayında Türkiye otomotiv pazarının lideri Renault oldu. Markanın 8 bin 424 araç satışı gerçekleştirerek pazar payını yüzde 10,57'ye çıkararak birinci sıraya yerleştiği belirtildi.

Renault, Ocak 2025'te Türkiye otomobil pazarında liderliğini sürdürdü ve 6 bin 843 adetlik satışla zirveye yerleşti. İkinci sırada ise 6 bin 178 satışla Ford yer alırken, Fiat 6 bin 17 satışla üçüncü sırada kaldı. Fiat, geçtiğimiz yıl ve 2023 yılı Ocak ayında liderliğini sürdürmüşken, bu yıl üçüncülüğe düşerek pazarda başlangıçtaki etkisini kaybetmiş görünüyor.

VOLKSWAGEN DÖRDÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Volkswagen, son yıllarda genellikle ilk üçte yer alırken, bu yıl Ocak ayında dördüncü sırada kalmış ve pazarın zirvesine çıkma şansını kaybetmiş. Yine de güçlü bir satış performansı sergileyen markanın, geçtiğimiz yılki başarıyı tekrarlayamadığı görülüyor.

Toyota ise sabit bir performans sergileyerek, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye pazarının beşinci sırasında yer aldı. 5 bin 265 araç satışı gerçekleştiren Toyota, pazarın istikrarlı oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.

CHERY'NİN SATIŞLARI DÜŞTÜ

Çinli otomobil markası Chery ise büyük bir gerileme yaşadı. Geçen yılın Ocak ayında altıncı sırada yer alan Chery, bu yıl yalnızca bin 16 adet araç satışı gerçekleştirerek 19. sıraya geriledi. Bu düşüş, markanın pazar payında önemli bir kayıp yaşadığını gösteriyor.

Elektrikli araç alanında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çinli elektrikli otomobil markası BYD, Türkiye pazarına son çeyrekte yeniden giriş yapmış ve Ocak ayında 2 bin 758 adet satışla listenin 10. sırasına yerleşti. Aralık 2024'te 6 bin 194 satışla dikkat çeken BYD, hızla büyüyen elektrikli araç pazarında kendine güçlü bir yer edinmeye başlamış gibi görünüyor.