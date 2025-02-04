Avrupa Tesla otomobillere sırtını döndü: Satışlar yarı yarıya düştü, sorumlusu bulundu

04 Şubat 2025 10:02 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:02

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2024 mali raporunda Avrupa satış verilerini açıkladı. Şirketin Avrupa satışları yıllık bazda tam yüzde 47,7 oranında düştü. Analizler ise bu düşüşün en büyük sebebinin buldu.

Elektrikli otomobil devi Tesla, 2024 yılına ilişkin mali raporunu yayınlamasıyla birlikte Avrupa pazarında büyük kayıp yaşadığı ortaya çıktı. Resmi verilere göre Tesla'nın Avrupa bölgesindeki satışları, yıllık bazda yüzde 47,7 oranında düşüş gösterdi. Bunun nedenlerini araştıran pazar analistleri ise dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

ELON MUSK'IN SİYASETE KARIŞMASI, TESLA'YI KÖTÜ ETKİLEDİ

Yapılan anketler ve pazar analizlerine göre, Tesla'nın Avrupa'daki satışlarının bu denli keskin bir düşüş yaşamasında en büyük etmen, şirketin CEO'su Elon Musk'ın siyasallaşması. Musk'ın Avrupa Birliği politikalarına yönelik eleştirileri ve bazı Avrupa ülkeleri hakkında yaptığı olumsuz açıklamaların tüketici güvenini sarstığı üzerinde duruluyor.

İsveç'te gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Tesla'ya olumlu bakan vatandaşların oranı yüzde 19'dan yüzde 11'e düştü. Aynı araştırmada Tesla'ya olumsuz bakan İsveçlilerin oranının ise yüzde 63'e yükseldiği tespit edildi. Yani elektrikli araçların oldukça yaygın olduğu İsveç'te markanın imajı tabiri caizse yerle bir olmuş.

Tabii ki bu durum sadece İsveç için geçerli değil. Bazı Avrupa ülkelerinde Tesla satışlarının yıllık değişim oranları şu şekilde: