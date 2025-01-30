Tesla, uygun fiyatlı elektrikli otomobil müjdesi verdi: Seri üretim tarihi belli oldu

30 Ocak 2025 11:47 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:05

Tesla, 2024 yılının son çeyreğinde satışlarında yüzde 1 düşüş yaşarken, bunu telafi etmek için uygun fiyatlı elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu. Modelin seri üretime geçmesi beklenen tarih de belli oldu.

Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla, 2024 yılının son çeyreğine ilişkin mali raporunu açıkladı. Raporda, yıllık bazda satışlarda yüzde 1'lik bir düşüş yaşandığı belirtilirken, şirketin bu durumu tersine çevirmek için yeni bir strateji üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretimine yönelik planları olduğuna dair iddialar resmen doğrulandı.

2025'İN İLK YARISINDA ÜRETİME GEÇECEK

Şirket yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Tesla'nın daha geniş kitlelere hitap edecek uygun fiyatlı modelleri için çalışmalar hız kazandı. Resmi duyuruya göre bu modellerin 2025'in ilk yarısında seri üretime geçmesi bekleniyor. Ancak Tesla, yeni modellerin teknik detaylarını ya da fiyat aralığını henüz açıklamadı.

Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli araç üretimi konusundaki ilk girişimi değil. Daha önce de benzer açıklamalar yapılmış ancak üretim sürecine dair somut adımlar atılmamıştı. Ancak şirket, düşen satışları telafi etme hedefi doğrultusunda gerçekten bu projeyi hayata geçirecek.

Tesla Cybercab

TESLA, OTOMOBİL ÜRETİMİNDE AZALIŞ YAŞADI

Öte yandan uygun fiyatlı Tesla araba, geçtiğimiz yıl duyurulan ve 2026'da üretime alınacağı belirtilen Cybercab modelinden farklı olacak.

Tesla, 2024'ün son çeyreğinde küresel çapta 459 bin 445 otomobil üretti, 495 bin 570 aracı teslim etti. Bu dönemde araç üretimi yıllık yüzde 7 aldı. Teslim edilen araçların oranı yüzde 2 yükseldi. Firmanın 2024'te ürettiği toplam araçların oranı yüzde 4 azalarak 1 milyon 773 bin 443'e geriledi. Teslim edilen araçların sayısı ise geçen yıl yüzde 1 azalarak 1 milyon 789 bin 226 oldu.