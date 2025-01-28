Elektrikli araçlar ile benzinli ve dizel araçlar kıyaslandı! İşte en iyi performansa sahip markalar

28 Ocak 2025 14:00 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:14

Elektrikli araçlar ile benzinli ve dizel araçların güvenilirliği analiz edildi. Ortalama bir elektrikli araç ömrü, benzinli-dizel ömrü ve performansları ortaya çıktı. En iyi performansa sahip olan markalar da açıklandı.

Dünya genelinde otomobil fiyatları zorlayıcı olsa da sürekli yeni markalar pazara dahil olup yeni modellerini duyuruyor. Özellikle elektrikli araçların üretimi sonrası güvenilirlik durumu tartışılmaya başlandı. Elektrikli araçların benzinli veya dizel araçlardan daha sağlam olup olmadığı merak ediliyor.

''MENZİL KAYGISI''

İngiltere’de elektrikli araç (EV) satışları azalıyor ve halk bu teknolojiye alışmakta zorluk çekmeye devam ediyor. Kamuya açık şarj istasyonlarının yetersizliği sürücüler arasında “menzil kaygısına” sebep olurken, araçların yüksek fiyatları da bir diğer caydırıcı etken oluyor. Ancak yeni bir araştırma, bütün bu korkulara rağmen EV’lerin benzinli ve dizel motorlu geleneksel otomobillerden ve minibüslerden daha güvenilir olduğunu öne sürdü.

ELEKTRİKLİ, BENZİNLİ VE DİZEL ANALİZ EDİLDİ

Birmingham Üniversitesi ve Londra İktisat Fakültesi (LSE) araştırmacıları, İngiltere yollarındaki yaklaşık 300 milyon aracın “sağlığını” analiz etti. Yapılan analizler, bataryalı elektrikli araçların (BEV) daha düşük arıza olasılığına sahip olmasının yanı sıra, geleneksel otomobil ve minibüslerle kıyaslanabilir bir kullanım ömrüne sahip olduğunu gösterdi. Ekip, bunun “sürdürülebilir ulaşıma doğru gidişte dönüm noktası” olduğunu söylüyor.

LSE’den ortak yazar Dr. Viet Nguyen-Tien, “bulgularımız, elektrikli araçların kullanım ömrü ve çevresel etkisi konusunda kritik bilgiler sağlıyor. Artık sadece bir niş seçenek olmaktan çıkan BEV'ler, geleneksel araçlara göre sürdürülebilir ve uygulanabilir bir alternatiftir. Net sıfır karbonlu bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adımdır” diyor.

300 MİLYON TEST KAYDI

Araştırma ekibi, İngiltere'deki araçların 2005-2022 yılları arasındaki analizlerini yapmak için İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'na ait yaklaşık 300 milyon test kaydını kullandı ve her aracın güvenilirliğini ve ömrünü tahmin etti. Yapılan analizler, BEV'lerin güvenilirlikte en hızlı gelişmeyi gösterdiğini, üretimin her bir yılında arızalanma olasılığının yüzde 12 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, bu sayılar benzinli araçlarda sadece yüzde 6,7, dizel araçlarda ise sadece yüzde 1,9’du.

Ayrıca sonuçlar, BEV'lerin artık ortalama 18,4 yıllık bir ömre sahip olduğunu ve 200 bin kilometreye kadar seyahat edebildiğini ortaya koydu. Benzinli otomobillerin ortalama ömrü 18,7 yıl ile biraz daha uzun, ancak 185 bin kilometre ile daha düşük bir seyahat ömrüne sahipler. Dizel otomobiller ise 255 bin kilometre ile daha uzun bir seyahat ömrüne sahipken, 16,3 yıl ile daha kısa kullanım ömrü sunabiliyor.

EN İYİ PERFORMANSA SAHİP MARKALAR

Ekibin sonuçlarına göre en iyi performansa sahip BEV'ler arasında Tesla başı çekerken, benzinlide Audi, dizelde ise Skoda ilk sırada yer alıyor.